Persib Prihatin Usai Laga Panas vs Persija, Soroti Kekerasan hingga Korban Jiwa

Ukuran Font Kecil Besar

Persib Bandung menyampaikan keprihatinan mendalam atas rentetan insiden yang terjadi usai laga klasik kontra Persija Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Duel di Stadion Segiri, Samarinda, yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Persib tersebut memang menyisakan tensi tinggi.

Situasi memanas tidak hanya terbatas pada cekcok antarpemain di lapangan pascalaga, tetapi juga merembet hingga intimidasi terhadap para penggawa Maung Bandung di Bandara Sepinggan, Balikpapan.

Selain itu, insiden kekerasan juga dilaporkan menimpa masyarakat dan Bobotoh di berbagai daerah. Beberapa di antaranya yakni dugaan perusakan salah satu restoran Sunda di Samarinda serta aksi kekerasan terhadap remaja berusia 15 tahun di Kuningan, Jawa Barat.

"Pengeroyokan terhadap tiga Bobotoh di Sukabumi yang menyebabkan korban mengalami luka-luka, serta insiden yang menimpa seorang Bobotoh di Majalengka akibat aksi pelemparan benda keras saat kegiatan nonton bareng berlangsung," tulis keterangan resmi PT Persib Bandung Bermartabat, Rabu (13/5/2026).

Dalam pernyataannya, Persib juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang remaja berusia 15 tahun di Karawang yang sebelumnya berpamitan untuk menyaksikan laga Persib kontra Persija.

"Kami juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya seorang anak berusia 15 tahun di Karawang yang sebelumnya berpamitan kepada keluarganya untuk menonton pertandingan Persib kontra Persija," tulis Persib.

"Duka ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sepak bola tidak seharusnya menghadirkan rasa takut, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Kami menghormati proses penanganan dan pendalaman yang saat ini dilakukan oleh pihak berwenang terkait kejadian tersebut," lanjut keterangan yang sama.

Lebih lanjut, Persib mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak mudah terprovokasi, serta menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi dan merugikan masyarakat luas.

"Dalam situasi seperti ini, rasa empati, kedewasaan, dan saling menghormati menjadi hal yang jauh lebih penting untuk dikedepankan bersama," tegas Persib.