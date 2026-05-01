Persib Remontada di Kandang Bhayangkara, Klok: Ini Mentalitas Juara!

Kapten Persib Bandung Marc Klok menyebut kemenangan dramatis atas tuan rumah Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan skor 4-2 menunjukkan mentalitas juara timnya.

Dalam laga pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4), empat gol kemenangan Persib dicetak oleh Federico Barba (45+2'), Berguinho (49'), Beckham Putra (60'), dan Adam Alis (89').

Empat gol ini membalas dua gol yang dicetak Bhayangkara lebih dulu melalui Henry Doumbia (6') dan Moussa Sidibe (26').

“Ini mentalitas juara, kami telah menunjukkan bahwa kami layak mendapatkannya. Jika kamu tidak layak, jika kamu tidak bermain seolah kamu layak mendapatkannya, hasil tidak akan berpihak padamu. Jadi hanya ada satu reaksi, yaitu memberikan segalanya di lapangan, layak main di klub, dan layak juara,” kata Klok, Jumat (1/5/2026).

Klok mengaku sangat bangga dengan daya juang rekan-rekannya yang tak kenal lelah sepanjang laga, untuk membalikkan keadaan dari babak pertama yang berjalan buruk.

Menurut gelandang bertahan 33 tahun itu, DNA juara benar-benar masih dimiliki oleh Persib yang dua musim terakhir menjadi raja sepak bola Indonesia.

“Kami telah memberikan segalanya yang kamu punya di lapangan. Saya sangat-sangat bangga dengan reaksi tim ini. Setiap pemain di sana hari ini bisa bangkit setelah tertinggal 0-2. Menunjukkan mentalitas juara sekali lagi,” kata dia.

Kemenangan ini kembali mengantarkan Persib memuncaki klasemen sementara Super League dengan 69 poin. Maung Bandung memiliki poin yang sama dengan Borneo, namun tetap berhak menduduki puncak klasemen karena menang head-to-head dengan tim berjuluk Pesut Etam tersebut.

Lebih lanjut, Klok mengingatkan timnya bahwa pekerjaan belum belum selesai, karena liga masih menyisakan empat pertandingan lagi, dengan Persib akan menjamu PSIM pada Senin (4/5), menghadapi tuan rumah Persija Jakarta pada 10 Mei, PSM Makassar pada 17 Mei, dan ditutup melawan Persijap Jepara pada 23 Mei."Ada satu terlewati, sisa empat lagi,” ucap Klok.