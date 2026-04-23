Persib Siaga Penuh Jelang Lawan Arema

Ukuran Font Kecil Besar

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan timnya dalam kondisi siap tempur menghadapi Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung pada Jumat (24/4) pukul 19.00 WIB.

Hodak mengakui laga tersebut tidak akan mudah karena Arema FC dinilai memiliki kualitas tim yang solid, terutama dalam sektor penyerangan.

“Besok akan menjadi pertandingan yang sulit. Arema tim yang kuat karena mereka memiliki pemain yang bagus dan bermain dengan baik. Mereka sangat berbahaya saat menyerang,” ujar Hodak di Bandung, Kamis.

Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu tetap optimistis karena timnya akan bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh Bobotoh.

“Kami bermain di kandang. Saya berharap stadion penuh. Ketika kami bermain di depan Bobotoh, itu selalu menjadi keuntungan bagi kami,” katanya.

Dirinya juga memastikan kondisi skuad dalam keadaan prima tanpa kendala cedera maupun akumulasi kartu.“Semua pemain siap untuk tampil, tidak ada yang cedera dan akumulasi. Termasuk penjaga gawang, semua siap,” ujarnya.

Petuah Umuh

Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar menegaskan mentalitas pemain menjadi kunci utama untuk mempertahankan posisi puncak klasemen di sisa kompetisi.

“Enam laga lagi, tidak ada kalah. Menang, menang, menang. Intinya itu dan tim tetap semangat," kata Umuh.

Olah karena itu, ia meminta tim asuhan Bojan Hodak tidak menganggap remeh lawan meskipun mereka berada di papan tengah.

Menurutnya, Persib wajib memenangkan seluruh laga pada enam pertandingan tersisa.

“Persib tidak boleh terpeleset di momen krusial jika ingin kembali meraih gelar juara musim ini,” katanya.

Saat ini, Persib Bandung masih memimpin klasemen sementara dengan koleksi 65 poin, unggul dua poin dari pesaing terdekatnya, Borneo FC.