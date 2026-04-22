Persib Vs Arema: Franca Siap "Lukai" Maung Bandung di Kandang

Ukuran Font Kecil Besar

Penyerang Arema FC Gustavo Franca menyebut laga melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jumat (24/4), pada lanjutan Super League 2025/2026 akan memberikan tekanan untuk timnya.

“Stadion itu (GBLA) selalu dipenuhi suporter Persib (Bobotoh), tentu saja itu memberikan tekanan tersendiri bagi kami ketika bertanding,” kata Gustavo dikutip dari laman I.League, Rabu.

Pertandingan itu menjadi laga kedua untuk Gustavo di GBLA setelah sebelumnya dia pernah merasakan atmosfer di kandang Persib saat masih membela Persija Jakarta.

Namun, ketika masih memperkuat Persija, Gustavo hanya duduk di bangku cadangan saat timnya dikalahkan Persib 0-1.

Menurut Gustavo, tekanan dari tribun bisa memengaruhi konsentrasi jika tidak dihadapi dengan kesiapan mental yang kuat.

Akan tetapi, dia melanjutkan, situasi di kandang lawan juga bisa menjadi kekuatan bagi tim tandang.“Itu bisa membuat kami bersemangat sampai akhir laga,” tutur Gustavo.

Singo Edan membawa modal bagus menjelang laga tandang ini setelah mereka memetik dua kemenangan dengan catatan clean sheet, yakni saat menang 1-0 di kandang Persita Tangerang dan menaklukkan Persis Solo di kandang dengan skor 2-0.

Di sisi lain, Maung Bandung bertekad kembali ke jalur kemenangan setelah di laga terakhir ditahan imbang 2-2 oleh Dewa United Banten FC. Berkat hasil imbang itu, jarak poin mereka di puncak klasemen sementara dipangkas oleh Borneo FC dan Persija Jakarta dari posisi kedua dan ketiga.

”Saya memahami apa yang penggemar inginkan kepada saya sebagai pemain. Menunjukkan kemampuan individu yang maksimal dan membantu tim dalam meraih kemenangan jadi hal yang selalu saya upayakan,” ujar kiper Arema Lucas Frigeri soal performa apik timnya dalam dua laga terakhir.