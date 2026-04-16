Persib vs Dewa United: Hodak Heran Rival Musim Lalu Kini Terpuruk di Klasemen

Pesepak bola Persib Bandung Sergio Castel Martinez (kiri) dan Federico Barba (kedua kiri) melakukan selebrasi setelah berhasil membobol gawang Bali United pada pertandingan lanjutan BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/4/2026). (Foto: Antara)

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku heran melihat posisi Dewa United FC yang tidak berada di papan atas klasemen Super League 2025/2026. Padahal, menurutnya, kualitas skuad Dewa United masih sangat kompetitif.

Musim lalu, Dewa United merupakan pesaing utama Persib dalam perebutan gelar dan mengakhiri kompetisi sebagai runner-up. Namun musim ini, tim asuhan Jan Olde Riekerink itu justru tertahan di peringkat kedelapan dengan koleksi 40 poin.

“Mereka tim yang sangat bagus, satu-satunya hal adalah kenapa mereka ada di urutan delapan, saya tidak tahu,” ujar Hodak.

Laga Sulit di Banten International Stadium

Persib akan menghadapi Dewa United pada pekan ke-28 di Banten International Stadium, Senin (20/4/2026). Meski posisi di klasemen berbeda cukup jauh, Hodak menilai pertandingan tetap akan berjalan sulit.

Dewa United datang dengan modal positif setelah meraih dua kemenangan beruntun. Selain itu, mereka diperkuat sejumlah mantan pemain Persib seperti Nick Kuipers, Edo Febriansyah, dan Ricky Kambuaya.

Di lini depan, ancaman utama datang dari Alex Martins yang sudah mencetak 14 gol musim ini.

“Ini akan menjadi pertandingan sulit lainnya. Di liga ini semua pertandingan sulit,” kata Hodak.

Persib Jaga Momentum Juara

Persib datang ke laga ini dengan performa impresif, yakni belum terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir. Konsistensi tersebut membuat Maung Bandung kokoh di puncak klasemen dengan 64 poin.

Mereka unggul empat angka dari Borneo FC di posisi kedua dan sembilan poin dari Persija Jakarta di peringkat ketiga.

Dengan sisa pertandingan yang semakin sedikit, Persib terus menjaga momentum demi mewujudkan target meraih gelar juara ketiga secara beruntun. Laga melawan Dewa United menjadi ujian penting untuk mempertahankan jarak sekaligus menghindari tekanan dari pesaing terdekat.