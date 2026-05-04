Persib Vs PSIM Yogyakarta: Maung Bandung Lapar Kemenangan!

Pesepak bola Persib Bandung Julio Cesar De Freitas Filho (tengah) menendang bola dan berupaya dihalau penjaga gawang Arema FC Lucas Henrique Frigeri pada pertandingan lanjutan BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/4/2026). (Foto: Antara)

Bek Persib Bandung Federico Barba menyebut kemenangan melawan PSIM Yogyakarta dalam pertandingan pekan ke-31 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLI), Kota Bandung, Senin (4/5/2026), adalah harga mati yang harus diraih Maung Bandung.

Barba mengatakan, dirinya bersama rekan setim siap tampil maksimal demi mengamankan poin penuh di kandang sendiri.

“Kami harus terus berjuang karena kami butuh kemenangan," kata Barba dalam keterangan yang diterima di Bandung, Senin.

Ia menyatakan kepercayaan diri tim saat ini tengah meningkat setelah berhasil melewati laga sulit kontra Bhayangkara FC dengan skor 4-2 pada Kamis (30/4).

Menurutnya hasil tersebut dinilai menjadi modal penting menghadapi empat pertandingan yang padat.

“Saya pikir dari pertandingan terakhir, kami mendapatkan banyak kepercayaan diri karena itu laga yang sangat berat, tapi kami berhasil melaluinya bersama-sama,” kata Barba.

Pemain asal Italia itu juga menilai kekompakan tim menjadi kunci dalam menghadapi tekanan kompetisi yang semakin ketat di akhir musim.

Ia menambahkan fokus tim saat ini hanya tertuju pada satu pertandingan terdekat tanpa memikirkan laga-laga berikutnya.“Kami hanya perlu memenangkan pertandingan demi pertandingan. Saat ini pertandingan berikutnya adalah yang paling penting,” ujarnya.

Saat ini, Persib masih berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 69 poin, jumlah yang sama dengan pesaing terdekatnya, Borneo FC.