Persija Gagal Juara, Rizky Ridho Minta Maaf ke Jakmania

Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada The Jakmania usai Macan Kemayoran dipastikan gagal meraih gelar juara Super League 2025/2026.

Kekalahan dari Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League, Ahad (10/5/2026) lalu membuat Rizky Ridho cs tertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 65 angka.

Macan Kemayoran pun sudah dipastikan mengunci posisi tersebut karena tidak akan beranjak kemana pun sampai akhir musim.

Itu artinya, kesempatan untuk meraih gelar juara Super League 2025/2026, otomatis sudah tertutup. Sebab, Persib selaku pemuncak klasemen kini mengumpulkan 75 poin berkat kemenangan atas Persija. Di sisi lain, Borneo FC di posisi kedua juga mengemas angka serupa, usai menang dramatis atas Bali United.

Dengan kondisi itu, Persib dan Borneo menjadi dua tim yang kini ada di jalur perebutan gelar juara.

"Musim ini masih menyisakan 2 laga sisa, tetapi posisi Persija sudah bisa dipastikan berada di posisi tiga," tulis Ridho dalam unggahan akun Instagram pribadinya, Selasa (12/5/2026).

"Posisi di akhir klasemen yang jelas bukan target dan hasil yang kami harapkan. Saya meminta maaf atas hasil ini, terutama kepada pendukung setia kami, The Jakmania," beber Ridho melanjutkan.

Pemain yang juga menjadi andalan Timnas Indonesia itu mengakui, musim ini memang bukan musim yang mudah bagi Persija. Ia pun menyadari, penampilan Macan Kemayoran memang tak selalu konsisten sepanjang musim ini.

"Musim yang tidak mudah, up and down dalam sepakbola memang merupakan suatu yang wajar, namun yang terpenting kita harus mengambil suatu pelajaran dari setiap kesalahan yang dibuat," katanya.

Akan tetapi terlepas dari itu, Ridho menegaskan dia dan rekan-rekannya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk terus berada di jalur juara. Namun sayang, nasib berkata lain.

"Namun yang saya bisa pastikan, tim ini telah berusaha di jalur yang lebih baik dari setiap tahun nya," katanya.

Di akhir pernyataannya, Ridho menegaskan dia dan tim akan berusaha menyelesaikan dua laga sisa musim ini dengan hasil terbaik. Setelah itu, Persija kata Ridho akan langsung melakukan evaluasi demi menatap musim berikutnya.

"Akhir kata, kami akan berusaha menyelesaikan sisa pertandingan musim ini dengan baik, setelah itu evaluasi dan pembenahan seluruh elemen, termasuk diri saya sendiri, untuk membuat hasil yang lebih baik lagi untuk Persija!," tutup dia.