Persija vs Persebaya: Duel Harga Diri di GBK Usai Babak Belur Tiga Laga

Ukuran Font Kecil Besar

Persija Jakarta sedang dalam tekanan hebat menjelang duel klasik melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 Super League 2025/2026. Laga big match ini bakal tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (11/4/2026) malam.

Kondisi Macan Kemayoran saat ini tidak sedang baik-baik saja. Skuad asuhan Mauricio Souza baru saja babak belur di tiga laga terakhir tanpa satu pun kemenangan. Puncaknya, mereka dipaksa menyerah 2-3 secara dramatis saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC pekan lalu.

Rentetan hasil minor ini membuat jarak poin Persija makin menganga dengan Persib Bandung dan Borneo FC yang nyaman di puncak klasemen. Namun, Souza enggan pusing melihat posisi rival.

"Fokus kami sekarang bukan lagi pada siapa yang berada di depan klasemen, fokus kami adalah melakukan bagian kami (meraih kemenangan), yang belum mampu kami lakukan dalam tiga pertandingan ini," kata Souza.

Saat ini Persija tertahan di urutan ketiga dengan 52 poin. Mereka tertinggal lima angka dari Borneo FC dan terpaut sembilan poin dari Persib. Souza sadar betul, jika saja timnya tak "setor poin" di tiga laga sebelumnya, posisi mereka tak akan sesulit sekarang.

"Jika kami berhasil melakukannya, kami akan berada di posisi yang jauh lebih baik di klasemen hari ini. Jadi fokus kami sekarang adalah memikirkan apa yang harus kami lakukan untuk memenangkan tiga poin," tambahnya.

Menghadapi Bajul Ijo besok, Souza sangat berharap tuah GBK dan militansi The Jakmania bisa membangkitkan mentalitas bertanding anak asuhnya. Ia merasa tim berutang hasil maksimal kepada suporter yang terus mendukung di tengah performa tim yang merosot.

"Kami sangat mengandalkan dukungan para penggemar. Setiap kali kami berada di Gelora Bung Karno, para penggemar selalu menyemangati kami, mendorong kami menuju kemenangan di setiap pertandingan. Kami tahu kami berhutang kepada mereka penampilan yang baik," tegas Souza.

"Dan saya sangat berharap besok kami dapat membawa kegembiraan bagi para penggemar, meninggalkan lapangan dengan kemenangan, karena saya pikir mereka pantas mendapatkannya. Mereka yang memberikan segalanya pantas mendapatkan dedikasi maksimal dari kami besok juga," katanya.