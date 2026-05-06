Persija Kecewa Duel Klasik Lawan Persib Batal Digelar di Jakarta

Ketua Panitia Penyelenggara (Panpel) Pertandingan Persija Jakarta, Ferry Indrasjarief di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Ketua Panitia Penyelenggara (Panpel) Pertandingan Persija Jakarta, Ferry Indrasjarief menyampaikan kekecewaannya pasca-duel klasik jumpa Persib Bandung dipastikan batal digelar di Jakarta.

Keputusan itu diambil setelah I.League selaku operator kompetisi dan pihak kepolisian mempertimbangkan keamanan Ibu Kota di tengah padatnya agenda nasional sepanjang Mei yang dinilai berpotensi menimbulkan situasi mengkhawatirkan.

"Wah, kecewa sekali. Padahal kami sudah berupaya, bekerja sama dengan Jakmania, berupaya untuk menunjukkan bahwa perilaku suporter kami sudah bagus," ucap sosok yang akrab disapa Bung Ferry di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Ferry berujar, sepanjang musim ini The Jakmania sebutan bagi suporter Persija sudah sangat tertib. Dalam arti tidak ada kejadian-kajadian minor yang membuat PSSI ataupun I.League khawatir.

"Kami kecewa sekali. Tapi memang kayaknya harus dipikirkan, untuk ke depannya kami harus bikin jadwal yang di mana pertandingan Persija Persib itu jangan yang bulan-bulan krusial kayak gini gitu," ucapnya berusaha legowo.

Sebelumnya, Ferry menjelaskan pihaknya telah berusaha agar duel menghadapi Persib dapat digelar di Jakarta. Tak hanya itu, Ferry juga mengusahakan laga ini dapat digelar di Pulau Jawa, dengan berbagai pertimbangan.

Namun, pada akhirnya keputusan berat harus diambil, di mana laga dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Sesuai hasil rapat koordinasi dengan pihak keamanan dan Persija selaku tuan rumah, duel klasik Macan Kemayoran versus Maung Bandung digelar di Stadion Segiri Samarinda.

"Alasannya keamanan. Kan tadi udah dibilang ya, bahwa setelah May Day akan ada indikasi akan ada lagi kemungkinan, mereka khawatir seperti itu," tutur dia.

Sebelumnya, Direktur Utama I.League, Ferry Paulus memastikan duel klasik antara Persija Jakarta versus Persib Bandung yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda tetap digelar dengan penonton.

Namun demikian, Ferry mengatakan sesuai regulasi yang diterapkan di awal musim, kehadiran suporter hanya dimungkinkan untuk tim tuan rumah. Dengan demikian, suporter Persib Bandung atau Bobotoh tetap dilarang hadir.

"Tetap dengan penonton, sesuai dengan standar kapasitas yang ada di sana. Ya harapan kita tentunya semua bisa berjalan dengan lancar," kata Ferry.

"Kami sangat menghormati apa yang ada di dalam situasi di dalam apa namanya, di pihak kepolisian, dan tentunya jalan keluar yang terbaik yang kita lakukan dengan memindahkan ke Kalimantan Timur merupakan solusi yang paling baiklah," ujarnya lagi.

