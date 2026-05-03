Persija Kepingin Lawan Persib di GBK, Rumput JIS Akarnya Belum Kuat!

Panitia Pelaksana (Panpel) Persija Jakarta masih menunggu restu dari PSSI berkaitan dengan penggunaan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU-GBK) sebagai tempat digelarnya laga kontra Persib Bandung.

Meski demikian, manajemen Macan Kemayoran telah menyiapkan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai langkah antisipasi jika izin SUGBK tak kunjung turun.

Ketua Panpel Persija, Ferry Indrasjarief, mengungkapkan kondisi rumput di JIS sebenarnya telah menunjukkan perubahan positif. Namun, ia mencatat masih ada kendala teknis pada kekuatan lapangan tersebut.

"Nah, kondisi di JIS memang rumput sudah membaik ya. Dilihat dari penampakannya tuh memang sudah membaik. Cuma daya tahan akarnya masih belum sekuat yang kami harapin gitu. Jadi sebetulnya sesuai dengan permintaan tim, tim juga berharap masih bisa di GBK," kata sosok yang akrab disapa Bung Ferry di Jakarta, Minggu (3/5/2026).

Selain itu, Ferry juga menyoroti faktor tribune penonton di JIS yang relatif sangat berdekatan dengan lapangan utama. Itu karena JIS tidak memiliki lintasan trek lari seperti di GBK, sehingga cukup menjadi atensi dari sisi keamanan bila menjamu sang rival.

"Iya rumput dan kedekatan ya. Kedekatan penonton dengan ini. Kan saya kan juga pengen supaya tim tamu juga enggak, enggak terlalu merasa enggak nyaman apa gimana, ya saya mencoba itu dengan mengusahakan main di GBK gitu," katanya.

Seperti yang diungkap Ferry, meski stadion yang didaftarkan sebagai kandang sejak awal musim adalah JIS, namun manajemen dan pemain sangat berharap laga kontra Persib dapat digelar di GBK.

Berdasarkan catatan statistik, penampilan Macan Kemayoran jauh lebih efektif saat berlaga di GBK dibandingkan di JIS.

"Ingat lho, di JIS kami hilang 8 poin, empat kali seri. Sementara di GBK kami sekali kalah, jadi minus 3 poin. Rata-rata pemain pengennya main di GBK," ujar Bung Ferry.

Selain faktor statistik, kualitas permukaan lapangan GBK dinilai lebih mendukung skema permainan teknis yang diusung Persija. Hal ini diperkuat dengan hasil diskusinya bersama Direktur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas.

Namun demikian, Bung Ferry mengingatkan para pemain untuk tidak terlalu ambil pusing soal venue. Ia berujar, di mana pun laga akan digelar, seharusnya Persija dapat menyesuaikan diri dan menunjukkan penampilan maksimal.

"Ini partai, partai bukan partai sembarangan ini, 5 tahun kami enggak pernah menang lawan mereka. Jadi apapun dinamika mengenai stadion, ya tim harus fokus aja untuk persiapan dan tim harus fokus untuk bisa ngalahin Persib," tuturnya.