Persija Vs Persib Dipindah dari Jakarta, Macan Kemayoran Rugi Besar!

Laga klasik antara Persija Jakarta vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

Persija Jakarta mengaku dirugikan atas keputusan pemindahan venue laga klasik kontra Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Alih-alih menjamu rival abadinya di Jakarta, Macan Kemayoran harus menerima kenyataan pertandingan tersebut dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda.

Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) pertandingan Persija, Ferry Indrasjarief, menilai keputusan tersebut membawa dampak negatif, baik dari sisi finansial maupun dukungan suporter.

Menurutnya, Persija kehilangan keuntungan bermain di kandang sendiri dan tak bisa tampil di hadapan pendukungnya pada laga sebesar ini.

"Jelas kerugian. Yang pertama kerugian finansial, ya karena kita enggak bisa nyelenggarain di kandang sendiri, kita harus ke sana. Tapi yang paling penting adalah kerugian suporter kita," kata Ferry di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Ferry mengungkapkan kekecewaan serupa juga dirasakan sang pelatih, Mauricio Souza. Bermain di kandang sendiri dan mendapat dukungan langsung suporter dinilai menjadi nilai plus dalam duel sarat rivalitas seperti menghadapi Persib.

"Karena gini, ketika saya komunikasi dengan Mauricio Souza (Pelatih), pelatih juga sama. Kami kecewa enggak bisa main di rumah," tuturnya.

"Kami kecewa enggak bisa main di depan pendukung kami. Tapi mau bagaimana lagi kalau pihak keamanan memang tidak memberikan izin gitu," bebernya.

Meski demikian, Persija menegaskan tetap siap bermain di mana pun venue pertandingan digelar. Ferry menyebut fokus utama tim kini bukan hanya soal rivalitas, melainkan mengembalikan kebahagiaan bagi The Jakmania.

"Jadi main di mana pun, dia akan siap. Bukan cuma soal rivalitas, tapi bagaimana mengembalikan kebahagiaannya Jakmania. Itu dari pelatih kami," tegasnya.

Pindah ke Kalimantan

Sebelumnya, Direktur Utama I.League, Ferry Paulus memastikan duel klasik antara Persija Jakarta versus Persib Bandung yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda tetap digelar dengan penonton.

Namun demikian, Ferry mengatakan sesuai regulasi yang diterapkan di awal musim, kehadiran suporter hanya dimungkinkan untuk tim tuan rumah. Dengan demikian, suporter Persib Bandung atau Bobotoh tetap dilarang hadir.

"Tetap dengan penonton, sesuai dengan standar kapasitas yang ada di sana. Ya harapan kita tentunya semua bisa berjalan dengan lancar," kata Ferry.

"Kami sangat menghormati apa yang ada di dalam situasi di dalam apa namanya, di pihak kepolisian, dan tentunya jalan keluar yang terbaik yang kita lakukan dengan memindahkan ke Kalimantan Timur merupakan solusi yang paling baiklah," ujarnya lagi.