Persija Vs Persib: Macan Kemayoran Jaga Fokus Demi Kemenangan Penting!

Persija Jakarta bersiap menghadapi rival abadinya, Persib Bandung, pada pekan ke-32 Super League 2025/2026. Jelang duel panas tersebut, Macan Kemayoran tak hanya memburu tiga poin, tetapi juga berupaya menjaga stabilitas emosi sepanjang pertandingan.

Bek Persija, Paulo Ricardo, memahami duel kontra Persib selalu menghadirkan tensi tinggi dan atmosfer berbeda dibanding laga lainnya. Situasi itu dinilai bisa memengaruhi mental pemain apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Karena itu, pemain asal Brasil tersebut meminta seluruh rekan setimnya tetap fokus dan tidak mudah terpancing provokasi di lapangan. Menurutnya, ketenangan akan menjadi faktor penting agar Persija bisa tampil maksimal di laga krusial ini.

Paulo mengakui tekanan dan tensi tinggi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertandingan besar. Namun, ia menegaskan pemain harus mampu menempatkan emosi secara tepat agar tidak berbalik merugikan tim sendiri.

"Setiap pertandingan kami perlu mengontrol emosi. Terkadang hal-hal masuk ke hati dan membuat kepala menjadi panas, itu bisa saja terjadi. Kami adalah manusia dan itu sangat mungkin terjadi. Itulah sepak bola, kami harus bermain dengan hati, tapi saya selalu katakan kepada rekan-rekan, 'Tolong mari kita kontrol emosi," kata Paulo.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga fokus selama 90 menit penuh. Kehilangan kontrol emosi, menurut Paulo, dapat memengaruhi pengambilan keputusan pemain dan berdampak langsung terhadap jalannya pertandingan.

Senada dengan Paulo, pelatih Persija, Mauricio Souza, mengaku sudah banyak belajar dari pertemuan sebelumnya melawan Persib. Pada laga putaran pertama Super League 2025/2026, Persija punya pengalaman pahit saat harus bermain dengan 10 orang

Kala itu, Bruno Tubarao diganjar kartu merah usai menerima dua kartu kuning dalam pertandingan di Gelora Bandung Lautan Api, 11 Januari 2026. Bermain dengan jumlah pemain yang timpang membuat Persija kesulitan mempertahankan ritme permainan dan akhirnya kalah 0-1 lewat gol cepat Beckham Putra.

Padahal, Persija tampil cukup menyerang sepanjang pertandingan. Namun, kehilangan satu pemain membuat tim kesulitan menjaga keseimbangan permainan hingga gagal membawa pulang poin.

Souza menegaskan tim pelatih sudah berupaya mengingatkan para pemain terkait pentingnya menjaga komposisi 11 pemain di lapangan.

"Sangat sulit bagi kami untuk mengontrol hal itu dari luar lapangan. Kami berbicara, kami menunjukkan video. Kami berbicara tentang pentingnya menjaga jumlah 11 pemain di lapangan sepanjang waktu. Tapi saya tidak bisa mengendalikan semua tindakan pemain di dalam lapangan. Untungnya dalam beberapa pertandingan terakhir kami tidak mendapatkan kartu merah," katanya.