Persija Vs Persis, Asa Macan Kemayoran Tetap di Jalur Juara

Pesepak bola Persija Jakarta Eksel Timothy Joseph Runtukahu (kanan) berselebrasi bersama rekan setimnya usai mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya pada pertandingan BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (11/4/2026). (Foto: Antara)

Persija Jakarta masih memelihara peluang dalam perburuan gelar juara Super League 2025/2026.

Hingga pekan ke-29, Macan Kemayoran mengoleksi 59 poin dan terpaut tujuh angka dari tim teratas, Persib Bandung dan Borneo FC yang sama-sama mengemas 66 poin.

Peluang itu tetap terbuka secara matematis. Syaratnya, Persija harus menyapu bersih sisa laga sambil berharap para pesaing tergelincir.

Kesempatan terdekat hadir saat Persija menjamu Persis Solo pada pekan ke-30 Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (27/4/2026) pukul 19.00 WIB. Laga ini menjadi momen krusial untuk mengamankan tiga poin di kandang.

Gelandang Persija, Fabio Calonego, memastikan kondisi tim berada dalam kesiapan maksimal. Ia menyebut seluruh elemen tim telah memanfaatkan waktu persiapan dengan baik untuk mematangkan strategi sekaligus membenahi kekurangan dari laga sebelumnya.

Calonego kembali tersedia setelah menjalani hukuman akumulasi kartu kuning yang membuatnya absen saat menghadapi PSIM pada pekan sebelumnya. Kini, ia siap tampil dengan motivasi tinggi untuk membantu tim meraih kemenangan.

Meski bermain di kandang, Persija tetap perlu waspada. Persis datang dengan tren positif setelah mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir.

"Waktunya persiapan sedikit lebih singkat. Tapi kami bisa berlatih dengan baik, kami bisa mempelajari Persis dengan baik melalui video sehingga siap untuk memainkan pertandingan yang hebat besok dan meraih tiga poin," tutur Calonego dalam konferensi pers sebelum pertandingan.

Di sisi lain, pelatih Mauricio Souza membawa catatan penting dari pertandingan sebelumnya kontra PSIM Yogyakarta. Minimnya kreativitas dalam mengolah serangan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

Mauricio tentu tak ingin timnya kembali menemui kebuntuan dalam membongkar pertahanan lawan. Dominasi tanpa efektivitas hanya akan menjadi sia-sia jika tidak diiringi dengan ketajaman di depan gawang.

"Persiapan cukup singkat karena masalah waktu. Seperti yang Anda tahu, kami akan bermain dua pertandingan dalam waktu kurang dari lima hari. Namun, sesuai dengan yang kami rencanakan, kami berhasil melakukan semua yang kami inginkan. Kami banyak melatih penyelesaian akhir dan permainan di sepertiga akhir lapangan agar kami bisa tampil efektif dalam pertandingan," kata Mauricio.