Persija Wajib Waspada, Persib Sedang on fire!

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak bertekad melanjutkan tren positif timnya saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda pada Minggu (10/5).

Hodak mengatakan Persib memiliki modal positif karena tidak pernah kalah dari Persija dalam tiga musim terakhir.

"Hal bagusnya adalah dalam tiga tahun terakhir kami tidak pernah kalah (melawan Persija). Jadi kami akan mencoba melanjutkannya di pertandingan nanti," kata Hodak di Bandung, Kamis.

Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, mentalitas juara dan konsistensi permainan menjadi kekuatan utama Persib dalam menghadapi laga penting itu.

Meski demikian, Hodak tetap meminta anak asuhnya waspada karena Persija dinilai memiliki kualitas skuad yang kuat setelah mendatangkan banyak pemain baru musim ini.

“Mereka akan berusaha tampil habis-habisan. Tapi kami punya ambisi kuat menjaga rekor dan membawa pulang hasil maksimal dari Samarinda,” katanya.

Laga Persija kontra Persib sendiri dipastikan dipindahkan dari Jakarta ke Samarinda berdasarkan penyesuaian lokasi pertandingan BRI Super League 2025/2026 dari I.League.

Terkait kondisi tim, Hodak memastikan mayoritas pemain berada dalam kondisi siap tampil setelah menjalani pemulihan usai pertandingan melawan PSIM Yogyakarta.

Ia menyebut Eliano Reijnders sempat mengalami benturan pada laga sebelumnya, namun diperkirakan dapat kembali bermain. Sementara kondisi Marc Klok masih akan dipantau dalam beberapa hari ke depan.

“Semua pemain oke. Atmosfer tim juga kembali bagus. Saya harap kami bisa tampil dengan skuad penuh,” ujar Hodak.

Suntikkan Semangat dari Bobotoh

Ribuan Bobotoh memadati sesi latihan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, jelang laga tandang melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda pada Minggu (10/5).

Kapten Persib Marc Klok mengaku terkesan dengan antusiasme ribuan suporter yang hadir memberikan dukungan langsung kepada tim.

“Ini luar biasa, mungkin ini paling bagus selama lima tahun saya di Persib. Terima kasih untuk semua yang hadir, untuk semua yang kasih motivasi tinggi dan saya sangat apresiasi itu,” kata Marc Klok di Bandung, Kamis.

Menurutnya, dukungan yang diberikan Bobotoh menjadi motivasi tambahan bagi para pemain menjelang laga penting tersebut.

Klok menyebut atmosfer dukungan Bobotoh menjadi salah satu yang terbaik dan sulit ditemukan di klub lain.

“Banyak pemain yang bilang ini tidak ada klub punya atmosfer seperti ini mungkin di Brasil atau Galatasaray atau apa pun. Tapi ini sangat spesial dan semua pemain sangat apresiasi hari ini,” kata dia.

Dirinya menegaskan seluruh pemain ingin membalas dukungan Bobotoh dengan hasil maksimal pada laga tersebut.

“Kami ingin membalas dukungan hari ini dengan tiga poin di Samarinda. Itu target dan fokus kami,” katanya.

Klok juga menyinggung lokasi pertandingan yang dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda, bukan di Jakarta seperti yang diharapkan banyak pemain.

“Semua pemain ingin main di GBK dan merasakan atmosfer di Jakarta. Tapi di mana pun kita bermain, kita harus menang,” katanya.