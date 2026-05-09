Persipura Gagal ke Liga 1: 25 Mobil Hangus, 27 Motor Polisi Hilang!

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey saat meninjau lokasi kerusuhan di Stadion Lukas Enembe (foto:Antara/Ardiles Leloltery)

Laga playoff perebutan tiket terakhir promosi Liga 1 antara Persipura Jayapura menjamu Adhyaksa FC di Stadion Lukas Enembe, Jumat (8/5/2026), berakhir memilukan.

Tak hanya gagal promosi ke Liga 1, kekalahan tipis 0-1 tersebut memicu kericuhan hebat yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan kendaraan dalam skala besar.

Kronologi Anarkis

Kericuhan mulai pecah sesaat setelah wasit meniup peluit panjang. Suporter yang tak kuasa menahan emosi lantaran tim kebanggaannya dipastikan tetap bertahan di Liga 2 musim depan, mulai melakukan tindakan anarkis.

Situasi kian keruh dengan munculnya dugaan provokator yang memanfaatkan momen tersebut.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, mengonfirmasi bahwa dampak dari insiden ini sangat masif. "Kericuhan dipicu oleh tingginya emosi dan kekecewaan suporter. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan provokasi," ungkapnya pada Sabtu (9/5).

Puluhan Kendaraan Jadi Arang, Motor Polisi Hilang

Berdasarkan olah TKP dari tim gabungan Satreskrim Polres Jayapura dan Tim Inafis Polda Papua, kerugian materiil tercatat sangat besar. Berikut adalah rincian kerusakan yang berhasil diidentifikasi: Kendaraan Roda Empat: 25 unit mobil dirusak dan dibakar massa. Ada juga 9 motor yang hangus dibakar.

Selain itu, sebanyak 27 motor anggota polisi dilaporkan hilang di tengah kekacauan.

Kerusakan paling parah terjadi di area Aquatic dan Ruang Kontrol Video (VCO) Stadion Lukas Enembe, di mana kaca-kaca hancur akibat lemparan batu.

Sejumlah kios milik warga di sekitar stadion juga tak luput dari sasaran pembakaran.

Buru Provokator

Pihak kepolisian tidak tinggal diam. Saat ini, tim gabungan telah mengamankan empat lokasi utama kerusakan di area stadion untuk penyelidikan lebih lanjut.

Polda Papua menegaskan akan mengusut tuntas siapa saja dalang di balik aksi anarkis ini."Kami akan melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi provokasi maupun perusakan fasilitas umum," tegas Kombes Cahyo.