Persis Solo Tunggu Nasib Degradasi ke Liga 2

Persis Solo semakin dekat dengan jurang degradasi setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League pekan ke-32, Sabtu (9/5/2026).

Laskar Sambernyawa masih berada di zona degradasi atau peringkat 16 klasemen sementara Super League dengan 28 poin dari 32 laga.

Persis bisa saja terdegradasi seandainya Madura United berhasil mengemas poin penuh ketika bertandang ke markas Bhayangkara FC, Senin (11/5).

Bek Luka Dumancic menegaskan Persis Solo siap berjuang hingga akhir demi bertahan pada kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Super League.

Dumancic percaya jika Persis Solo bisa bertahan di Super League. Oleh sebab itu ia berharap para pendukung untuk terus percaya dan memberikan dukungan.

"Kita akan lebih berjuang hingga akhir karena kita punya peluang untuk bertahan. Dan saya harap semua pihak untuk terus percaya pada kami dan kami akan terus berjuang untuk klub ini," jelas Dumancic.

Mengenai jalannya pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya, Dumancic mengatakan jika para pemain sudah berjuang maksimal di laga ini, namun, Persis memang cukup kesulitan untuk membobol tim lawan.

"Pemain sudah melakukan segalanya dan kita sudah lihat mungkin secara keseluruhan kita lebih mendominasi dan lebih unggul dari segi permainan di babak kedua. Namun kita kurang beruntung karena tidak bisa mencetak gol," tegas Dumancic.

Persis Solo masih memiliki dua pertandingan tersisa pada kompetisi BRI Super League 2025/2026, yaitu menghadapi Dewa United dan Persita Tangerang.