Persis Solo Tinggalkan Zona Degradasi

Persis Solo keluar dari zona degradasi setelah menekuk Semen Padang dengan skor 2-1 pada pekan 27 BRI Super League di Stadion Manahan, Solo, Minggu (12/4/2026).

Pada pertandingan ini Persis Solo mengemas kemenangan berkat gol Miroslav Maricic dan Dejan Tumbas, sedangkan Semen Padang sempat menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri Sutanto Tan.

Kemenangan ini membuat Persis Solo naik ke peringkat 15 klasemen sementara Super League dengan 24 poin dari 27 pertandingan, unggul satu poin dari zona degradasi.

Sebaliknya, kekalahan membuat Semen Padang tertahan di peringkat 17 klasemen sementara Super League dengan 20 poin dari 27 laga, terpaut empat poin dari zona aman.

Jalannya Pertandingan

Bertindak sebagai tuan rumah, Persis mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu, akan tetapi upaya yang mereka lakukan masih belum membahayakan.

Semen Padang merespon dan sempat beberapa kali menebar ancaman ke lini pertahanan Persis, namun masih belum bisa membobol gawang Muhammad Riyandi.

Persis berhasil unggul terlebih dahulu pada pertandingan ini melalui tendangan terukur yang dilepaskan Miroslav Maricic sehingga skor berubah menjadi 1-0 pada menit 37.

Semen Padang sempat memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan lewat tembakan keras yang dilepaskan Kianz Froese, namun bola masih membentur mistar gawang Persis.

Tim tuan rumah kembali membahayakan gawang dari Semen Padang, akan tetapi tendangan yang dilepaskan oleh Bruno Gomes masih menyamping dari gawang.

Memasuki babak kedua, Semen Padang berusaha untuk mencari gol penyeimbang dan baru membuahkan hasil pada menit 68 melalui gol bunuh diri pemain Persis Sutanto Tan sehingga skor kembali sama kuat 1-1.

Persis berhasil kembali unggul setelah umpan terobosan Dimitri Lima dapat dikonversikan menjadi gol oleh Dejan Tumbas sehingga skor berubah menjadi 2-1 pada menit 78.

Laskar Sambernyawa kembali memberikan ancaman, kali ini melalui tembakan yang dilepaskan Septian Bagaskara, namun bola dapat ditepis kiper Semen Padang Rendy Oscario.

Pada waktu yang tersisa, Semen Padang berusaha untuk setidaknya menyamakan kedudukan, akan tetapi hingga laga usai, skor 2-1 untuk kemenangan Persis tetap bertahan.