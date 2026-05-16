Persis Vs Dewa United: "Mission Impossible" Laskar Sambernyawa di Manahan

Persis Solo menghadapi laga super berat saat haru berjuang lolos dari degradasi Super League 2025/2026, Sabtu (16/5/2026).

Persis yang butuh kemenangan untuk bersaing dengan Madura United keluar dari zona degradasi, kedatangan tim tak terkalahkan Dewa United di Stadion Manahan Solo.

Dewa United tak terkalahkan dalam liga laga terakhirnya dengan statistik 4 kemenangan dan sekali imbang.

Kondisi jauh berbeda dengan Persis yang hanya mampu meraih satu kemenangan dari lima laga terakhirnya.

Persis mesti menang untuk menjaga asa bertahan di Super League. Tim ini menempati posisi ke-16 dalam klasemen dengan 28 poin.

Tak gentar dengan rekor lawan

Pelatih Persis Milomir Seslija menyatakan tak gentar melihat rekor tak terkalahkan Dewa United

"Catatan tak terkalahkan Dewa kurang lebih seperti Bhayangkara, ketika mereka datang ke sini, mereka mendapatkan perlawanan sengit dari kami. Dewa tim yang baik, tapi besok kita akan memberikan permainan yang kuat," kata Seslija.

"Persis punya suporter yang luar biasa saya bangga dan merasa tersentuh, mereka selalu mengapresiasi perjuangan tim," sambung dia.

Dewa United telah melalui 12 pertandingan Super League tanpa kekalahan yang 19 laga di antara berakhir dengan kemenangan.

Seslija menandaskan Persis telah memaksimalkan program latihan untuk memperkuat teknik, taktik, mental dan kedisiplinan guna memenangkan laga ini.

Dia mengakui Dewa United memiliki kedalaman skuad cukup baik."Kami harus lebih sabar karena kami besok menghadapi salah satu tim terbaik Indonesia seperti Borneo dan Persib," pungkasnya.

Dewa United punya misi pribadi

Dewa United membidik tiga poin dari laga Super League melawan Persis Solo agar masuk empat besar.

"Awalnya kami memiliki ambisi untuk masuk ke top 6, lalu naik ke top 5, dan sekarang hal itu sudah sangat tertanam di dalam tim. Ini adalah tentang tim yang ingin berada di nomor empat di liga pada akhir musim nanti," kata pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink.

Dewa United diunggulkan oleh statistik bagus tidak pernah kalah melawan Laskar Sambernyawa.

Skuad Dewa United menjalani latihan jelang melawan Persis Solo (DewaUnitedFC_)

Tapi Riekerink enggan menjadikan hal itu sebagai jaminan dan sebaliknya menilai kekuatan Persis sudah jauh berubah yang berbeda dari musim lalu.

Dia menilai lawannya berpotensi menyulitkan Dewa United karena ingin lolos dari degradasi."Mereka memiliki tim yang sama sekali berbeda dari saat kami bermain pertama kali," kata Riekerink.

"Jika Anda bermain dengan tim yang hampir 60 persen pemainnya baru, maka Anda tidak bisa membandingkannya."

Dewa United berada di peringkat kelima klasemen Super League dengan 53 poin dari 32 laga atau dua poin di bawah empat besar.