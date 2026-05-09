Persis Vs Persebaya: Dejan Tumbas Pede Menang dengan Dukungan Pasoepati

Striker Persis Solo asal Serbia, Dejan Tumbas tak mengendurkan semangat dan motivasinya di penghujung kompetisi BRI Super League 2025/26. Apalagi posisi Persis saat ini sedang dalam zona bahaya karena masih ada di zona degradasi.

Itu yang membuatnya melipatgandakan semangat untuk menjalani laga pekan ke-32 melawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu (9/5) malam.

Saat ini, Laskar Sambernyawa masih berada di peringkat ke-16 dengan 27 poin alias berada di zona merah. Diatasnya, atau peringkat ke-15, ada Persijap Jepara yang sudah mengoleksi 31 poin atau berjarak empat poin dari Persis.

Tim dengan warna kebanggaan merah itu tentu tak mau mengikuti jejak PSBS Biak dan Semen Padang FC yang sudah memastikan terdepak alias masuk dalam jurang degradasi ke kasta kedua musim depan.

Persis masih punya tiga pertandingan lagi termasuk laga lawan Persebaya yang wajib dimaksimalkan. Sebagai jika sampai imbang terlebih kalah, maka kans Persis untuk bertahan di kasta tertinggi makin tipis.

Menurut Dejan Tumbas, kondisi tim saat ini adalah prima dan siap mengerahkan seluruh tenaga untuk meraih tiga poin. Meski laga akan berlangsung sengit, dirinya optimis Persis mampu memenangkan pertandingan dihadapan pendukung.

“Laga nanti adalah laga penting untuk kami, kita punya tiga laga final yang harus kita hadapi dengan baik. Laga lawan Persebaya adalah laga penting dan tentu ada peluang bagi kami untuk meraih tiga poin. Apalagi akhirnya nanti ada kehadiran suporter di pertandingan dan ini menjadi penting agar kami bisa meraih hasil maksimal,” kata Dejan Tumbas optimistis.

Dejan Tumbas menjadi salah satu legiun asing Persis yang sudah ada di tim mulai putaran kedua musim ini. Hanya saja memang striker berpostur 187 cm itu masih belum mampu menunjukkan ketajamannya.

Dia sudah bermain di 11 pertandingan bersama Persis dengan total 805 menit bermain dan berkontribusi menyumbang dua gol.

Laga malam nanti juga dipastikan terasa istimewa untuk Dejan Tumbas karena dia akan bertanding melawan Persebaya. Sebagai informasi, pada putaran pertama lalu, Dejan Tumbas adalah penggawa Persebaya di 14 pertandingan putaran pertama dengan total 1.148 menit bermain untuk tim kebanggaan masyarakat Surabaya itu.