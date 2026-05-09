Persis Vs Persebaya: Laskar Sambernyawa Wajib Menang Atau Hilang dari Super League!

Persis Solo akan menghadapi partai hidup-mati saat menjamu rival klasiknya, Persebaya Surabaya, pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Sabtu (9/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Bagi Laskar Sambernyawa, kemenangan adalah harga mati untuk menjaga nafas di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Misi Penyelamatan Diri: Wajib Tiga Poin

Berada di posisi ke-16 dengan 27 poin, Persis terpaut empat angka dari zona aman yang saat ini dihuni Persijap Jepara (31 poin).

Dengan sisa tiga pertandingan, kegagalan memetik poin penuh di Manahan bisa membuat peluang bertahan di Super League kian tertutup."Kami harus menghentikan laju Persebaya. Target kami jelas, wajib menang untuk menyelamatkan tim," tegas pelatih Persis, Milomir Seslija.

Tuan rumah datang dengan beban mental berat setelah kebobolan sembilan gol dalam dua laga terakhir. Sebaliknya, Persebaya Surabaya asuhan Bernardo Tavares sedang berada dalam performa puncak dengan torehan tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan (clean sheet).

Persis memiliki rata-rata kebobolan tinggi, yakni 1,9 gol per pertandingan, kontras dengan lini serang Persebaya yang sedang tajam (rata-rata 1,6 gol). Persis sedikit lebih unggul dalam penguasaan bola (48,9%) dan akurasi umpan (82,7%).

Persebaya unggul secara historis, namun Persis memiliki memori manis menang 2-1 di Manahan pada Februari 2025 lalu.

Perkiraan Susunan Pemain

Persis Solo (4-3-3):

M. Riyandi; Dusan Mijic, Kadek Raditya, Luka Dumancic, Alexvan Djin; Zanadin Fariz, Andrei Alba, Dejan Tumbas; Roman Paparyga, Bruno Gomes, Miroslav Maricic.

Pelatih: Milomir Seslija.

Persebaya Surabaya (4-2-3-1):

Andhika Ramadhani; Koko Ari, Risto Mitrevski, Gustavo Fernandes, Jefferson Silva; Toni Firmansyah, Milos Raickovic; Malik Risaldi, Francisco Rivera, Bruno Moreira; Mihailo Perovic.

Pelatih: Bernardo Tavares.