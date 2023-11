Pertamina Berburu Cadangan Migas Ketemu di Muaro Jambi

Perburuan sumber minyak baru yang dilakukan PT Pertamina (Persero) membuahkan hasil. Ditemukan cadangan minyak anyar di Jambi.

PT Pertamina EP, anak usaha Pertamina berhasil menemukan cadangan minyak di Jambi. Tepatnya di sumur eksplorasi Sungai Gelam Timur-001 (SGET-001) yang berada di sekitar Field Jambi, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Sumur SGET-001 terletak kurang lebih 8 km dari fasilitas produksi eksisting SP GS-02 dan 14 km dari fasilitas produksi SP Ketaling.

Pertamina mengklaim, temuan itu melalui pekerjaan uji kandungan lapisan (Drill Stem Test/DST) pertama yang dilakukan pada reservoir sandstone Formasi Air Benakat pada interval 1.622 - 1.624 meter (mMD).

Hasilnya, ditemukan sumber daya minyak dengan laju aliran sebesar 434 barel per hari (Barrel Oil Per Day/BOPD) dan gas 0.18 juta standar kaki kubik per hari (Million Standard Cubic Feet per Day/MMSCFD).

Selanjutnya, akan dilakukan DST kedua pada interval 1.491-1.495 meter (mMD) di Formasi Air Benakat. “Seluruh upaya ini merupakan wujud komitmen kami dalam meningkatkan cadangan dan produksi migas di Sumatera dan mendukung pencapaian target produksi migas nasional,” ujar Jaffee Arizon Suardin, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan sebagai Regional Sumatera Subholding Upstream Pertamina, Senin (17/1/2022).

Ia mengatakan, selain capaian temuan sumber daya tersebut, secara operasional pun terbilang berhasil. Sumur SGET-001 diselesaikan lebih cepat dari jadwal dengan realisasi biaya di bawah target. "Mudah-mudahan capaian tersebut bisa dipertahankan sampai rig release,” lanjut Jaffee.

Pengeboran sumur SGET-001 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek HSSE dan menerapkan protokol COVID-19 secara ketat. “Kami berharap, keberhasilan ini menjadi pemantik semangat bagi para Perwira (sebutan untuk pekerja Pertamina-red) di Regional Sumatera untuk terus berupaya menemukan cadangan-cadangan migas baru,” katanya.

Terpisah, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Anggono Mahendrawan, memberikan apresiasi kepada semua pihak yang turut andil dalam upaya menemukan cadangan-cadangan migas di semua wilayah kerja hulu migas, khususnya di wilayah Sumatera Bagian Selatan. “Hal ini tentu juga menjadi langkah dan bentuk usaha untuk mewujudkan cita-cita bersama,” ujar Anggono.

Ia menambahkan bahwa capaian ini dapat menjadi motivasi ke depan yang mendorong semangat semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat setempat, untuk mendukung industri hulu migas dalam mencari cadangan migas secara lebih agresif.

“Kita wajib optimis bahwa tujuan bersama akan dapat diwujudkan, penemuan ini harus dapat membangkitkan semangat kita bersama, karena kemajuan industri hulu migas juga kemajuan kita semua,” tutup Anggono.