Pertamina Enduro Tumbangkan PLN Mobile dalam Duel Dramatis Final Four Proliga 2026

Para pemain dan staf pelatih Jakarta Pertamina Enduro saat merayakan kemenangan dalam putaran II final four Proliga 2026 di GOR Sritex Arena, Minggu (12/4/2026).(Foto: inilahjateng)

Juara bertahan putri, Jakarta Pertamina Enduro, menunjukkan mental juara dengan meraih kemenangan dramatis atas Jakarta Electric PLN Mobile dalam lanjutan putaran II final four Proliga 2026.

Bertanding di GOR Sritex Arena, Minggu (12/4/2026), Pertamina menang tipis 3-2 (25-22, 25-22, 21-25, 18-25, 15-8).

Kemenangan ini sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah pada pertemuan putaran pertama di Surabaya, 2 April lalu, Pertamina harus mengakui keunggulan PLN dengan skor identik 2-3.

Laga berlangsung ketat sejak set pembuka. Pertamina sempat unggul cepat sebelum PLN menyamakan kedudukan. Namun, konsistensi serangan dan pertahanan solid membuat Pertamina mengamankan dua set awal dengan skor sama, 25-22.

Dominasi awal tersebut tak berlanjut mulus. Memasuki set ketiga dan keempat, PLN bangkit melalui permainan agresif, termasuk tekanan servis dan serangan tajam yang dipimpin Neriman Ozsoy.

Situasi semakin menguntungkan PLN saat setter mereka, Tisya Amallya, sempat keluar untuk perawatan, namun justru memicu semangat tim untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Pemain andalan Pertamina, Megawati Hangestri, mengakui timnya sempat kehilangan fokus. Namun, pengalaman sebagai juara bertahan menjadi pembeda di set penentuan.

"Sama seperti di Surabaya, kami lengah pada set ketiga dan keempat. Akhirnya tak bisa menjalankan sistem dari pelatih dan bingung sendiri. Alhamdulillah kami bisa kembali fokus dan percaya diri di set kelima," ungkap Megawati seperti dikutip inilahjateng, Minggu (12/4/2026).

Pada set kelima, duel berlangsung sengit hingga pergantian sisi. Setelah itu, tim asuhan pelatih Bullent Karsioglu mampu mengunci permainan lawan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 15-8.

"Alhamdulillah, kami menang setelah semua strategi dari pelatih diterapkan," kata CdM tim Pertamina, Werry Prayogi.

Hasil ini menjaga peluang Pertamina untuk melaju ke grand final, dengan terus menempel ketat Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia di klasemen sementara final four.

Manajemen Pertamina menegaskan kunci kemenangan terletak pada performa trio utama Megawati Hangestri, Wilma Salas, dan Irina Voronkova yang tampil konsisten sepanjang laga. Evaluasi lanjutan tetap akan dilakukan demi memastikan kesiapan maksimal menghadapi fase puncak kompetisi.

"Jika ketiganya fit, bugar, maka tim ini jadi yakin. Kami akan terus evaluasi untuk menuju grand final," ucap manajer tim Pertamina, Widi Triyoso.

Technical support tim PLN, Ake dalam konferensi pers mengungkapkan, pelatih Chamnan Dokmai memang merubah gaya permainan tim PLN.

Di sisi lain, kubu PLN mengakui kelemahan pada penerimaan bola (receive) menjadi faktor krusial yang dimanfaatkan lawan, meski secara keseluruhan pertandingan berjalan dengan kualitas tinggi dan kompetitif.

"Ini game yang bagus, tim kami juga main bagus sehingga bisa menahan Pertamina hingga lima set. Tapi berdasar evaluasi, receive kami memang kurang bagus, sedangkan servis lawan sangat menekan," tandas Ake.