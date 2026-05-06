Pertamina Gandeng Colorado School of Mines Genjot Produksi Migas Nasional

Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza (kanan), saat bertemu dengan Head of Petroleum Engineering Department Colorado School of Mines, Jennifer L. Miskimins, dalam rangka memperkuat kolaborasi untuk pengembangan sektor hulu migas berbasis teknologi. (Foto: Dok. Pertamina)

Ukuran Font Kecil Besar

PT Pertamina (Persero) terus memperlebar sayap kolaborasi global demi mengamankan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional. Langkah terbaru, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menggelar pertemuan strategis dengan Jennifer L. Miskimins, Head of Petroleum Engineering Department dari Colorado School of Mines, Amerika Serikat (AS).

Pertemuan bertajuk Collaboration for Supporting the Production Increase ini menitikberatkan pada penguatan fondasi pendidikan dan riset. Fokus utamanya adalah memacu produksi migas dari sumber daya non-konvensional (unconventional oil and gas), yang selama ini belum tergarap maksimal di Tanah Air.

Fokus pada Reservoir Non-Konvensional

Oki Muraza menegaskan Pertamina kini tengah berjibaku menjawab tantangan penurunan produksi alami pada lapangan-lapangan migas konvensional yang mulai menua. Oleh karena itu, penguasaan teknologi pada reservoir kompleks menjadi harga mati bagi keberlanjutan energi nasional.

"Pertamina saat ini fokus pada pengembangan lapangan existing sekaligus mendorong pengembangan reservoir non-konvensional. Kami terus memperkuat kapabilitas dan penguasaan teknologi guna mendukung optimalisasi produksi secara berkelanjutan," ujar Oki dalam keterangannya yang dikutip Rabu (6/5/2026).

Kerja sama ini mencakup riset bersama pada reservoir kompleks, pengembangan teknologi eksploitasi migas non-konvensional, hingga peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pertukaran akademik.

Mengadopsi Teknologi Mutakhir Dunia

Pemilihan Colorado School of Mines bukan tanpa alasan. Institusi ini merupakan salah satu kiblat dunia dalam bidang energi dan teknik perminyakan. Mereka memiliki keunggulan kompetitif pada riset shale oil, tight oil, hingga oil shale.

Pengalaman Colorado School of Mines dalam rekayasa reservoir berpermeabilitas rendah, serta penguasaan teknologi hydraulic fracturing dan horizontal drilling, dinilai sangat relevan bagi transformasi industri hulu migas di Indonesia.

Jennifer L. Miskimins menyambut hangat peluang kolaborasi ini. Ia menyatakan kesiapan institusinya untuk memberikan dukungan ilmiah dan teknologi, khususnya dalam menghadapi karakteristik unik sumber daya migas non-konvensional di Indonesia.

Sinergi Trilateral dan Kemandirian Teknologi

Menariknya, kolaborasi ini juga akan melibatkan Universitas Pertamina dalam skema kerja sama trilateral. Langkah ini diambil untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan riset di dalam negeri, termasuk pembentukan pusat riset migas non-konvensional di Indonesia.

Integrasi antara dunia industri dan akademisi ini diharapkan mampu mempercepat proses alih teknologi. Dengan kurikulum yang berbasis kebutuhan industri, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi mampu membangun kemandirian di sektor energi.

Strategi jangka panjang Pertamina memang diarahkan untuk mengimbangi penurunan lapangan konvensional dengan mengoptimalkan potensi shale oil dan coal bed methane.

Melalui riset yang terukur dan kemitraan global yang kuat, Pertamina optimistis dapat mempercepat peningkatan produksi migas sekaligus menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika transisi energi global.