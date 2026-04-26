Pertamina Mandalika Racing Series 2026 Dimulai, Dukung Kemajuan Motorsport dan Pembalap Muda Indonesia

Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Balap Motor Sportbike Pertamina Mandalika Racing Series 2026 yang digelar pada 24–26 April 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit. (Dokumentasi: Pertamina)

Pertamina terus berkomitmen mendukung perkembangan dunia motorsport nasional sebagai bagian dari upaya mendorong pembalap talenta muda Indonesia.

Dukungan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Balap Motor Sportbike Pertamina Mandalika Racing Series 2026 yang digelar pada 24–26 April 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit.

VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron, mengatakan dukungan terhadap Mandalika Racing Series merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam menciptakan pembalap talenta muda Indonesia.

“Pertamina Mandalika Racing Series menjadi wadah strategis untuk mengembangkan pembalap muda Indonesia sebagai pembekalan agar mampu bersaing di kancah internasional,” ujar Baron.

Pada seri pembuka ini, kompetisi menghadirkan enam kelas yang diikuti pembalap junior hingga profesional. Empat kelas utama Kejurnas meliputi National Sport 150 (NS150), National Sport 250 (NS250), Supersport 600 (SS600), serta Indonesia Junior Talent Cup yang merupakan transformasi dari kelas Junior Sport 150 U-15.

Selain itu, terdapat kelas pendukung Underbone 150 serta kelas baru Junior Sport 250 U-18 yang menjadi tahapan penjenjangan berikutnya bagi pembalap muda sebelum naik ke level profesional.

“Penguatan talenta ini merupakan bagian dari dukungan Pertamina terhadap Asta Cita Pemerintah dalam memperkuat Sumber Daya Manusia, membangun generasi muda Indonesia yang kompetitif serta mendorong lahirnya generasi muda berprestasi yang siap bersaing secara global,” terang Baron.

Baron melanjutkan, pada putaran pertama Pertamina Mandalika Racing Series 2026, antusiasme peserta terlihat dari tingginya jumlah starter yang mencapai total 102 pembalap dari berbagai kelas. Pada kategori Kejuaraan Nasional, tercatat sebanyak 79 starter yang terdiri dari 16 pembalap di kelas National Sport 150cc, 27 pembalap di kelas National Sport 250cc, 5 pembalap di kelas Supersport 600cc, serta 31 pembalap di kelas Indonesia Junior Talent Cup.

Sementara itu, pada kelas pendukung terdapat 23 starter, yang terdiri dari 11 pembalap di kelas Underbone 150cc dan 12 pembalap di kelas Junior Sport 250 U-18.

“Tingginya partisipasi generasi muda pada ajang ini menunjukan peningkatan minat terhadap dunia motorsport dan ketertarikan untuk berkembang dan berkompetisi di level yang lebih tinggi melalui pembinaan pembalap muda secara berkelanjutan,” ungkap Baron.

Pertamina Mandalika Racing Series 2026 akan berlangsung selama lima putaran serta sinergi Kementerian Pariwisata RI, ITDC dan dukungan pemangku kepentingan lintas sektor lain.