Pertamina Patra Niaga Perkuat Monitoring Armada Kapal Berbasis Digital

Sistem monitoring armada kapal yang terintegrasi PT Pertamina Patra Niaga (PPN). (Foto: Dok Pertamina)

PT Pertamina Patra Niaga (PPN) terus memacu transformasi digital guna menjamin ketahanan energi nasional. Subholding Downstream Pertamina ini kini mengandalkan sistem monitoring armada kapal yang terintegrasi secara real-time untuk memastikan distribusi BBM dan elpiji ke seluruh pelosok negeri berjalan tanpa hambatan.

Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga, Arif Yunianto, menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi ini memberikan visibilitas penuh terhadap setiap pergerakan armada kapal, baik milik sendiri maupun kapal charter.

“Dengan sistem monitoring yang terintegrasi, kami memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap pergerakan armada. Hal ini memungkinkan kami merespons dinamika operasional dengan lebih cepat serta menjaga ketepatan distribusi energi,” ujar Arif dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Kendali Penuh dari Command Centre

Jantung dari pengawasan ini berada di Command Centre Kantor Pusat Pertamina. Dari ruang kendali tersebut, tim operasional memantau posisi, kecepatan, hingga progres pelayaran di setiap rute distribusi secara harian.

Sistem ini tidak hanya sekadar peta digital. PPN telah menyematkan fitur alert dan reporting yang berfungsi sebagai deteksi dini. Jika terjadi potensi keterlambatan, sistem akan memberikan peringatan sehingga tim bisa segera melakukan penyesuaian operasional berbasis data.

Perangi Penyimpangan dengan EDTP 3.0

Salah satu lompatan besar dalam digitalisasi ini adalah implementasi Enhanced Daily Tanker Position (EDTP) 3.0. Versi terbaru ini menghadirkan stabilitas sistem yang lebih kokoh dan integrasi data yang jauh lebih komprehensif.

Menariknya, sistem ini juga menjadi senjata bagi Pertamina untuk memerangi praktik ilegal. Fitur fraud detection telah disiagakan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan operasional di tengah laut.

“Sistem ini juga dilengkapi fitur geofencing serta integrasi data cuaca dan alur pelayaran. Kami bahkan memperkuat visibilitas dengan pantauan visual CCTV dari atas kapal,” tambah Arif.

Integrasi Menyeluruh di Pertamina Hub

Seluruh data operasional armada kapal ini kini terkonsolidasi dalam satu platform besar bernama Pertamina Integrated Digital Command Center (PIDCC) atau Pertamina Hub. Platform ini memungkinkan manajemen memantau seluruh ekosistem distribusi dalam satu layar terintegrasi.

Langkah digitalisasi ini, menurut Arif, bukan sekadar pamer teknologi, melainkan bentuk tanggung jawab Pertamina dalam menjaga kedaulatan energi yang berkelanjutan dan responsif.

“Pada prinsipnya, yang kami monitor bukan hanya pergerakan armada, tetapi memastikan energi dapat terus tersalurkan secara berkelanjutan dan dapat diandalkan bagi masyarakat di berbagai wilayah,” pungkasnya.