Pertamina Patra Niaga Sabet Penghargaan Tertinggi Transparansi Emisi 2026

PT Pertamina Patra Niaga meraih penghargaan dalam ajang The Best Corporate Emission Reduction Transparency Awards 2026 di Jakarta, Kamis (30/4/2026). (Foto: Dok. Pertamina Patra Niaga)

PT Pertamina Patra Niaga sukses membukukan prestasi gemilang dalam ajang 'The Best Corporate Emission Reduction Transparency Awards 2026'. Anak usaha Pertamina ini dinilai konsisten dalam menghadirkan transparansi pengelolaan serta penurunan emisi secara terukur dan berkelanjutan di tengah tantangan krisis iklim global.

Dalam ajang yang digelar di Jakarta pada Kamis (30/4/2026) tersebut, Pertamina Patra Niaga memborong penghargaan bergengsi, termasuk kategori Best of The Best. Selain itu, perseroan juga meraih predikat Trusted Green Achievement in Emission Reduction serta Trusted Diamond Achievement in Emission Transparency.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa pencapaian ini menjadi suntikan semangat bagi perusahaan untuk terus memperkuat komitmen hijau. Menurutnya, penghargaan ini adalah bukti bahwa transformasi perseroan menuju energi bersih berada pada jalur yang tepat.

"Upaya pengurangan emisi yang kami lakukan diwujudkan melalui berbagai inisiatif nyata," ujar Roberth dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Inovasi Produk Ramah Lingkungan

Sebagai bagian dari Subholding Downstream Pertamina, perusahaan tidak hanya fokus pada proses operasional, tetapi juga pada pengembangan produk yang lebih ramah lingkungan. Langkah ini menjadi bagian integral dari strategi keberlanjutan energi nasional.

Beberapa inisiatif strategis yang telah digulirkan antara lain pengembangan Pertamax Green 95, Sustainable Aviation Fuel (SAF), hingga Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) atau Pertamina Renewable Diesel yang diproduksi melalui Green Refinery Cilacap. Selain itu, penggunaan Very Low Sulphur Fuel Oil (VLSFO) juga menjadi bukti komitmen menghadirkan energi yang lebih bersih.

"Penghargaan ini memberikan bukti bahwa Pertamina Patra Niaga berperan dalam mendukung keberlanjutan dan penurunan emisi. Tidak saja melalui proses operasional, tapi juga melalui produk ramah lingkungan," tambah Roberth.

Transparansi Jadi Kunci Kepercayaan

CEO Investortrust.id, Primus Dorimulu, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa di era krisis iklim, keunggulan sebuah perusahaan tidak lagi hanya diukur dari angka pertumbuhan bisnis semata. Tanggung jawab terhadap jejak emisi kini menjadi standar baru dalam industri.

Ia menekankan bahwa transparansi dan integritas dalam pelaporan emisi adalah fondasi krusial untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mempercepat transisi menuju Net Zero Emission (NZE).

Senada dengan itu, Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK), I Nyoman Suka Yasa, menilai bahwa transparansi emisi kini bukan lagi sekadar kewajiban pelaporan administratif. Hal tersebut telah bergeser menjadi bagian integral dari strategi bisnis jangka panjang perusahaan yang bertanggung jawab.