Pertanda Duit Seret: BBM Nonsubsidi Naik, Purbaya Tegaskan tak Akan Beri Stimulus

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tidak akan memberikan stimulus terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Ia menyebut kebijakan tersebut diambil agar tidak menambah beban fiskal.

"Yang nonsubsidi kenapa dikasih subsidi lagi, kasih stimulus lagi? Enggak, itu untuk mengurangi supaya enggak gelembung-gelembung amat," ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan BBM nonsubsidi diperuntukkan bagi masyarakat mampu, sehingga kenaikan harga dinilai tidak akan mengganggu daya beli kelompok tersebut.

Menurutnya, selama ini kelompok masyarakat mampu juga secara tidak langsung telah menikmati berbagai stimulus dari pemerintah. Ia menyebut sekitar 30 persen subsidi dinikmati oleh golongan tersebut.

"Itu orang mampu, ya biar saja. Kalau kita hitung dari subsidi lain, mereka sudah menikmati cukup banyak. Harusnya subsidi untuk masyarakat kecil. Dari berbagai subsidi itu mereka sudah menikmati terlalu banyak. Mungkin kuartal desil 8, 9, 10 itu menikmati berapa persen? 30 persen, saya lupa persisnya, tapi cukup besar. Hampir 30 persen subsidi yang kita kasih. Jadi kalau yang mampu itu dikurangi, harus bayar sedikit ya enggak apa-apa, karena mereka memang mampu," ucapnya.

Bendahara negara itu meyakini tidak akan terjadi kebocoran signifikan pada BBM bersubsidi. Hal ini karena Kementerian ESDM telah membatasi pembelian harian BBM bersubsidi.

"Saya enggak tahu itu kan Menteri ESDM. Tapi kan cc tertentu sudah enggak bisa, cc besar sudah enggak bisa. Saya enggak tahu detailnya, tapi saya asumsikan pasti ada kebocoran sedikit. Tapi selama bisa dikendalikan dan tidak besar, saya rasa masih bisa dikendalikan," jelasnya.

Per 18 April 2026, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dari jenis Pertamax Turbo dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Disusul Dexlite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Sementara untuk harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green tidak naik, masing-masing tetap Rp12.300 per liter dan 12.900 per liter. "Sesuai dengan peraturan Menteri ESDM pada tahun 2022, BBM nonsubsidi itu kan berdasarkan harga pasar minyak global," kata Menteri Bahlil di Kantornya, Jumat (17/4/2026).

Lalu, bagaimanakah dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi ini terhadap perekonomian? Ekonom Energi Indef, Abra Talattov menilai, keputusan menaikkan harga Peramax Turbo Cs, tidak sepenuhnya terlambat, tetapi juga tidak cukup cepat merespons lonjakan harga minyak global. Dampaknya ke perekonomian penuh dengan dilema.

Ia melihat, tekanan paling besar dan nyata adalah ke kas badan usaha yang sudah terasa sejak beberapa pekan sebelumnya.

"Kalau kita lihat timing-nya, kenaikan harga BBM nonsubsidi oleh Pertamina ini sebenarnya tidak bisa dibilang sepenuhnya terlambat, tapi juga tidak cukup cepat. Karena harga minyak dunia sudah naik beberapa pekan sebelumnya dan itu pasti sudah menekan cash flow badan usaha serta berimplikasi pada potensi beban kompensasi akibat kenaikan penjualan BBM subsidi," kata Abra.