Pertumbuhan Ekonomi Belum 6 Persen, Purbaya Kaget dengan Rencana DJP Terapkan Pajak Jalan Tol

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa usai acara Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero/SMI) di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku belum menerima laporan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait kabar penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jalan tol.

Padahal, sudah ada rencana yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025–2029.

"Kalau saya, enggak tahu. Kan menterinya saya. Entar saya beresin, deh. Itu harusnya dianalisa dulu Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Saya enggak tahu sudah ada, apa belum. Tapi sekarang, katanya, tiba-tiba ada banyak isu pajak. Apa penambahan pajak sana-sini, saya belum baca. Nanti saya lihat," ujar Purbaya usai acara Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero/SMI) di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dia mengatakan, dalam setiap rencana kebijakan pajak, seharusnya melalui kajian Badan Kebijakan Fiskal (BKF) terlebih dahulu. "Ya nanti kita beresin yang pajak. Saya minta nanti Badan Kebijakan Fiskal menganalisis sebelum ada pajak baru dikenakan," kata dia.

Purbaya mengingatkan bahwa dirinya pernah berjanji untuk tidak menambah jenis pajak baru sebelum daya beli naik dan perekonomian stabil. Dia mengaku akan menerapkan pajak baru jika pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen.

"Kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada. Kita lihat kan ada macam-macam, ada pertumbuhan ekonomi, ada survei kepercayaan konsumen, ada macam-macam. Tapi ya jangan 6 persen persis, dekat-dekat juga boleh. Tapi kita pastikan bahwa itu tidak mengganggu arah ekonomi kalau dijalankan pajak baru," jelasnya.

Sejatinya, rencana pengenaan pajak tol sudah bergulir sejak 2015, namun mengalami penundaan. Kini kembali mengemuka, tetapi belum jelas kapan diberlakukan.

Jika mengacu kepada pernyataan Menkeu Purbaya, tarif pajak baru akan diberlakukan jika pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen. Masalahnya, angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026 belum dirilis BPS. Proyeksinya berada di kisaran 5,2–5,4 persen, atau masih jauh dari 6 persen.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti, mengakui bahwa pungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol masih tahap perencanaan kebijakan. Jadi, belum menjadi ketentuan yang berlaku.

"Sampai dengan saat ini, belum terdapat regulasi yang mengatur pengenaan PPN atas jasa jalan tol, sehingga belum ada perubahan perlakuan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat," ujar Inge, Selasa (21/4/2026).

Dia mengungkapkan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 merupakan dokumen perencanaan strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2025–2029 yang memuat arah kebijakan jangka menengah, termasuk agenda perluasan basis pajak dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Inge menjelaskan, pencantuman topik tersebut dalam rencana strategis lebih mencerminkan arah penguatan kebijakan ke depan, khususnya dalam memperluas basis perpajakan secara lebih proporsional, menjaga kesetaraan perlakuan perpajakan antarjenis jasa, serta mendukung keberlanjutan fiskal dalam pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur.