Perundingan 21 Jam di Islamabad Kandas, AS Klaim Iran Paling Dirugikan

Perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang berlangsung selama 21 jam berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Presiden AS JD Vance menyebut hasil tersebut menjadi kerugian yang lebih besar bagi Iran dibandingkan negaranya.

Dalam keterangannya, Vance mengungkapkan bahwa pembicaraan yang dilakukan kedua pihak berlangsung intens dan mencakup berbagai isu penting. Namun, hingga akhir pertemuan, kesepakatan belum dapat dicapai.

“Selama 21 jam kami telah melakukan sejumlah diskusi substantif dengan pihak Iran. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya adalah kami belum mencapai kesepakatan,” kata Vance dalam pernyataannya mengutip Al Jazeera, Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Ia menilai kegagalan mencapai kesepakatan tersebut berdampak lebih besar bagi Iran.

“Saya pikir itu adalah kabar buruk bagi Iran, jauh lebih buruk daripada bagi Amerika Serikat,” ujarnya.

Vance menjelaskan bahwa pemerintah AS telah menetapkan batasan yang jelas dalam proses negosiasi, termasuk hal-hal yang dapat dinegosiasikan maupun yang tidak.

“Kami telah menjelaskan dengan sangat jelas apa garis merah kami, apa yang bersedia kami akomodasi, dan apa yang tidak. Kami sudah menyampaikannya sejelas mungkin,” ucapnya.

Meski demikian, ia menyebut Iran tidak menerima sejumlah ketentuan yang diajukan oleh pihak AS.

“Dan mereka telah memilih untuk tidak menerima ketentuan kami,” ungkapnya.

Dari pihak Iran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmail Baghaei menyampaikan bahwa pembicaraan sebenarnya telah menghasilkan kesepahaman dalam beberapa hal. Namun, perbedaan pada sejumlah isu krusial menjadi penghambat utama tercapainya kesepakatan.

“Kami mencapai kesepahaman dalam sejumlah isu, namun pandangan kami berbeda pada dua atau tiga isu penting, dan pada akhirnya pembicaraan tidak menghasilkan kesepakatan,” kata Baghaei seperti dikutip kantor berita Mehr.

Sejumlah isu strategis menjadi fokus dalam perundingan tersebut, di antaranya program nuklir Iran dan status Selat Hormuz. Perbedaan pandangan terkait dua hal ini disebut sebagai penyebab utama kebuntuan.

Dikutip dari Kantor Berita Tasnim, Iran tetap bersikeras mempertahankan kehadiran militernya di Selat Hormuz. Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa pihak Iran menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak rakyatnya dalam setiap kesepakatan.

"Para negosiator dari pihak Iran juga menekankan perlunya upaya untuk memastikan hak-hak rakyat Iran," demikian laporan tersebut.

Sementara itu, Vance menegaskan bahwa isu nuklir menjadi perhatian utama bagi Amerika Serikat. Washington, kata dia, menuntut komitmen tegas dari Teheran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir maupun kemampuan pendukungnya.

"Faktanya sederhana, kami perlu melihat komitmen tegas bahwa mereka tidak akan mencari senjata nuklir dan mereka tidak akan mencari alat yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat mencapai senjata nuklir," kata Vance.

Sebelumnya, kedua negara juga sempat menempuh jalur diplomasi tidak langsung pada Februari lalu dengan melibatkan pihak ketiga. Perundingan saat itu diwakili utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, serta Jared Kushner.

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Di tengah kebuntuan diplomasi, Amerika Serikat dan Israel kemudian melancarkan serangan ke Iran yang memicu konflik terbuka di kawasan Timur Tengah.

Dalam perundingan terbaru ini, Iran meminta agar delegasi Amerika Serikat dipimpin langsung oleh Wakil Presiden JD Vance. Sementara itu, Kushner dan Witkoff tetap terlibat dalam tim di bawah koordinasi Vance.