Perundingan AS-Iran Buntu, Dunia Kecewa dan IMF Wanti-Wanti Guncangan Ekonomi Global

Gagalnya perundingan AS-Iran di Pakistan memicu kekecewaan global. IMF dan Bank Dunia bunyikan alarm ancaman resesi ekonomi dan krisis pangan dunia. (Foto: Shutterstock)

Kegagalan Amerika Serikat (AS) dan Iran mencapai kesepakatan damai permanen di Islamabad, Pakistan, memicu gelombang kekecewaan dari komunitas internasional. Mandeknya diplomasi kedua negara tidak hanya memperpanjang ketegangan geopolitik, tetapi juga memicu peringatan keras dari lembaga keuangan global terkait ancaman guncangan ekonomi yang siap menghantam negara-negara berkembang.

Pemerintah Inggris secara terbuka menyayangkan kebuntuan tersebut. Menteri Kesehatan Inggris, Wes Streeting, menyebut ketiadaan terobosan dalam negosiasi ini sebagai sebuah kemunduran yang mengecewakan.

“Jelas mengecewakan bahwa kita belum melihat terobosan dalam negosiasi dan belum ada akhir dari perang di Iran yang benar-benar berkelanjutan,” ujar Streeting kepada Sky News, Minggu (12/4/2026).

Meski begitu, ia menegaskan bahwa satu kegagalan bukan berarti akhir dari segalanya. “Seperti biasa dalam diplomasi, Anda mengalami kegagalan sampai akhirnya berhasil. Bukan berarti tidak ada nilai untuk terus mencoba,” imbuhnya.

Australia Kecewa, Pakistan Setia Jadi Penengah

Nada frustrasi serupa disuarakan oleh Australia. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, mendesak agar kedua pihak tidak gegabah dan memprioritaskan pemeliharaan gencatan senjata yang ada.

“Prioritas saat ini harus melanjutkan gencatan senjata dan kembali ke meja perundingan. Sangat mengecewakan pembicaraan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan,” tegas Wong, dikutip dari Al Jazeera.

Di sisi lain, Pakistan sebagai tuan rumah sekaligus fasilitator menolak untuk lempar handuk. Kementerian Luar Negeri Pakistan memastikan pihaknya akan terus menjadi mediator yang aktif menjembatani jurang perbedaan antara Washington dan Teheran.

“Kami berharap kedua pihak terus melanjutkan semangat positif. Sangat penting bagi kedua pihak untuk tetap memegang komitmen terhadap gencatan senjata,” bunyi pernyataan resmi Islamabad yang dilaporkan TASS.

Alarm Bahaya dari IMF dan Bank Dunia

Di balik layar geopolitik yang panas, awan gelap krisis ekonomi mulai menyelimuti. Para pejabat keuangan global yang berkumpul di Washington pekan ini di bawah bendera Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) menempatkan eskalasi AS-Iran sebagai 'guncangan besar ketiga' bagi ekonomi global, setelah pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina.

Rentetan efek domino dari konflik ini memaksa IMF dan Bank Dunia untuk merevisi proyeksi ekonomi dunia. Berikut adalah ancaman nyata yang membayangi, khususnya bagi negara berkembang:

Pertumbuhan Ekonomi Anjlok: Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara berkembang pada 2026 hanya mencapai 3,65 persen (turun dari 4 persen). Angka ini bisa merosot hingga 2,6 persen jika konflik berlarut-larut.

Ledakan Inflasi: Inflasi global diprediksi melonjak ke angka 4,9 persen, dan skenario terburuk bisa menyentuh 6,7 persen seiring kacaunya harga energi dunia.

Krisis Pangan Akut: IMF memperingatkan sekitar 45 juta orang tambahan berisiko mengalami kelaparan akut akibat terganggunya rantai pasok pupuk dan logistik.

Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, tak ragu menyebut situasi saat ini sebagai 'guncangan besar bagi sistem' global. Untuk meredam dampak awal, Bank Dunia bersiap mencairkan dana talangan sekitar US$25 miliar, yang bisa membengkak hingga US$70 miliar dalam enam bulan ke depan. Sementara itu, IMF mengestimasi kebutuhan dana darurat mencapai US$20 miliar hingga US$50 miliar.

Jebakan Utang Negara Berkembang

Krisis kali ini datang di saat yang paling buruk bagi negara berkembang. Di saat mereka harus menekan inflasi tanpa mematikan pertumbuhan, beban utang yang harus dibayar pada 2025 tercatat dua kali lipat lebih besar dibanding era sebelum pandemi.

Para ekonom memperingatkan bahwa menyuntikkan utang baru bukanlah solusi final. Mantan pejabat Departemen Keuangan AS, Mary Svenstrup, mendesak lembaga donor untuk memberikan keringanan utang yang nyata.

“Negara-negara ini tidak bisa terus diminta mengorbankan pertumbuhan demi memperbaiki cadangan keuangan,” tegas Svenstrup.

Hal senada diungkapkan Ekonom dari Atlantic Council, Martin Muehleisen, yang menuntut percepatan restrukturisasi utang agar negara miskin dan berkembang tidak terkubur dalam jebakan siklus utang tak berujung akibat ego geopolitik AS dan Iran.