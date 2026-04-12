Perundingan Iran dan AS di Islamabad Buntu, tak Capai Titik Temu

Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) yang berlangsung di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan. Upaya diplomasi kedua negara yang tengah terlibat konflik itu tidak menghasilkan titik temu.

Media pemerintah Iran, IRIB, melaporkan bahwa pertemuan telah berlangsung dalam beberapa putaran. Dua sesi awal digelar sebelumnya, sementara putaran ketiga dilaksanakan pada Sabtu (11/4) malam.

Dikutip dari Kantor Berita Tasnim, Selat Hormuz termasuk di antara isu-isu yang menyebabkan perbedaan pendapat besar di antara para negosiator, karena Iran bersikeras untuk mempertahankan keberadaan militernya di perairan tersebut.

"Para negosiator dari pihak Iran juga menekankan perlunya upaya untuk memastikan hak-hak rakyat Iran," demikian laporan tersebut.

Sementara dari Amerika Serikat, Wakil Presiden JD Vance menyatakan bahwa rangkaian pembicaraan yang berlangsung cukup panjang tersebut tidak membuahkan hasil untuk mengakhiri konflik secara permanen.

"Kami meninggalkan tempat ini dengan proposal yang sangat sederhana, sebuah metode pemahaman yang merupakan tawaran terakhir dan terbaik kami," kata Vance dalam konferensi pers di Islamabad.

"Kabar buruknya adalah kami belum mencapai kesepakatan. Dan saya pikir itu kabar buruk bagi Iran jauh lebih besar daripada kabar buruk bagi Amerika Serikat. Jadi kita kembali ke Amerika Serikat tanpa mencapai kesepakatan," ujarnya.

Vance menyebut isu utama yang menjadi ganjalan adalah program nuklir Iran. Menurut dia, Washington menuntut komitmen tegas agar Teheran tidak mengembangkan senjata nuklir maupun kemampuan yang memungkinkan percepatan pembuatan senjata tersebut.

"Faktanya sederhana, kami perlu melihat komitmen tegas bahwa mereka tidak akan mencari senjata nuklir dan mereka tidak akan mencari alat yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat mencapai senjata nuklir," kata Vance.

Sebelumnya, pada Februari lalu, kedua negara juga sempat melakukan negosiasi tidak langsung melalui pihak ketiga terkait program nuklir Teheran. Saat itu, perundingan melibatkan utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, serta Jared Kushner.

Namun, proses tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Di tengah kebuntuan diplomasi, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran yang kemudian memicu konflik terbuka di kawasan Timur Tengah.

Dalam perundingan terbaru ini, Iran meminta delegasi Amerika Serikat dipimpin langsung oleh Wakil Presiden JD Vance. Adapun Kushner dan Witkoff tetap terlibat dalam tim di bawah koordinasi Vance.