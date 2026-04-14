Perwakilan Taiwan di Indonesia Peringatkan Penipuan Digital Berkedok Layanan Visa

Perwakilan resmi Taiwan di Indonesia memperingatkan maraknya penipuan digital berkedok layanan visa yang beredar di media sosial.

Kantor Perwakilan Ekonomi dan Perdagangan Taipei di Indonesia atau Taipei Economic and Trade Office (TETO) menegaskan adanya akun mencurigakan di platform TikTok yang mengatasnamakan institusi mereka dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam pernyataan resmi diterima inilah.com, Selasa (14/4/2026), TETO mengungkap bahwa akun bernama “TETO @callcenterteto” bukan akun resmi yang memiliki otorisasi.

Akun tersebut diduga kuat menyalahgunakan identitas serta materi kegiatan resmi milik TETO untuk kepentingan ilegal.

“TETO baru-baru ini menerima pengaduan dari masyarakat terkait adanya akun mencurigakan di platform media sosial TikTok yang mengatasnamakan kantor TETO, yaitu “TETO @callcenterteto." Berdasarkan hasil verifikasi, akun tersebut bukan akun resmi yang diberi otorisasi oleh kantor kami," tulis pernyataan resmi TETO tersebut.

Menurut Perwakilan Taiwan di Indonesia, seluruh konten yang dipublikasikan merupakan penyalahgunaan tanpa izin atas materi kegiatan yang pernah diselenggarakan oleh kantor TETO di Jakarta maupun Kantor Perwakilan di Surabaya, termasuk resepsi Hari Nasional, kegiatan pertukaran budaya, pengumuman layanan konsuler, serta informasi terkait lainnya.

Lebih jauh, TETO mengungkap akun tersebut juga menawarkan layanan konsultasi visa berbayar secara ilegal, bahkan memungut biaya dari masyarakat.

“Tindakan tersebut telah mengarah pada praktik penipuan. Sehubungan dengan hal tersebut,” tegas TETO.

Masyarakat Diminta Waspada

TETO menegaskan tiga poin utama sebagai klarifikasi atas beredarnya akun palsu yang mengatasnamakan institusi mereka. Pertama, akun tersebut tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan TETO dan seluruh informasi yang disampaikan dipastikan tidak benar.

Kedua, TETO tidak pernah menyediakan layanan pengurusan visa maupun konsultasi berbayar melalui akun tidak resmi.

Ketiga, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dengan tidak memberikan data pribadi maupun melakukan pembayaran dalam bentuk apa pun kepada pihak yang tidak terverifikasi.

TETO juga menegaskan, mereka tidak memiliki akun resmi di platform TikTok. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal yang telah diverifikasi, yakni Facebook dan X dengan nama “Taiwan di Indonesia”.

Untuk layanan visa dan konsuler, masyarakat diminta menghubungi saluran resmi melalui telepon (021) 515-3939 atau email [email protected].

Sebagai langkah tegas, TETO telah mengumpulkan bukti dan melaporkan kasus ini kepada Kepolisian Republik Indonesia serta pihak platform terkait.

TETO juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan akun ilegal guna mencegah penipuan dan menjaga keamanan publik.

Kasus tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap praktik penipuan digital yang semakin canggih, khususnya yang mengatasnamakan lembaga resmi lintas negara.