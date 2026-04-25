Pesan Dalam Maia Estianty untuk Syifa Hadju: Sering-sering Peluk El Rumi, tapi yang Lama Ya

Pasangan selebriti Maia Estianty bersama Irwan Mussry saat menghadiri acara pengajian dan siraman El Rumi dan Syifa Hadju. Dokumentasi: Tangkapan layar dari Instagram Maia Estianty)

Momen siraman pasangan selebriti yang akan menginjak kehidupan rumah tangga, El Rumi dan Syifa Hadju dilingkupi suasana haru. Ibunda El, Maia Estianty juga tak kuasa menahan air matanya.

Ya, dalam prosesi sakral yang berlangsung, Jumat (24/4/2026), Maia tampak mengungkit sejumlah luka lama ketika dia tidak bisa tinggal bersama El lantaran perceraiannya dengan Ahmad Dhani.

"Di usiamu yang baru 8 tahun, kita bahkan harus berpisah, tapi berpisah untuk sementara waktu itu sayang," kata Maia dengan suara bergetar.

Perpisahan itu lantas membuat Maia merasa pilu. Hari-harinya terasa berat, namun ia tetap ikhlas dan terus berusaha menjadi seorang ibu meski tak bisa memeluk sang anak.

"Dari hari-hari itu, bunda belajar menjadi ibu yang tidak bisa memeluk kamu setiap hari sampai sekarang," katanya.

Selain menceritakan masa lalu tersebut, Maia juga tak lupa menitipkan pesan kepada sang calon menantu, Syifa Hadju. Secara spesifik, Maia meminta Syifa untuk sering-sering memeluk El.

"Untuk Syifa yang sedang tidak berada di sini, Bunda titipkan El Rumi yang dulu mungkin Bunda tidak selalu bisa memeluknya setiap hari," ujar Maia.

"Pesan untuk Syifa untuk selalu memeluk El, sering-sering dan yang lama ya. Lebih lama dari yang pernah Bunda lakukan karena Bunda tidak bisa melakukan itu sampai hari ini," tuturnya.

Rencananya, prosesi akad El Rumi dan Syifa Hadju akan berlangsung Minggu, 26 April 2026

Proses administrasi pernikahan keduanya pun telah tuntas. Pendaftaran pernikahan keduanya juga sudah dilakukan melalui KUA Setiabudi.

Pihak KUA Setiabudi, melalui Yusuf Mimbar, mengonfirmasi bahwa pasangan tersebut telah menyerahkan seluruh dokumen yang dibutuhkan.

"Sudah kita daftarkan. Jadi untuk berkas beliau menguasakan kepada WO-nya untuk mendaftarkan. Untuk tercatatnya pada hari Minggu, 26 April 2026 jam 10 pagi," kata Yusuf Mimbar dikutip di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Ia juga menjelaskan dokumen diserahkan oleh perwakilan dari pihak mempelai melalui wedding organizer (WO) dan seluruh persyaratan telah diperiksa.

"Untuk berkas diserahkan oleh utusan beliau dari Pejaten melalui WO. Tadi kita cek berkasnya surat rekomendasi, surat dari kelurahan kedua belah pihak sudah lengkap," sambungnya.

