Pesan Menohok Iran ke Warga AS: Nikmati Harga Bensin Kalian!

Murka karena gagalnya negosiasi dengan Iran di Islamabad, Presiden AS Donald Trump ancam kerahkan Angkatan Laut untuk blokade Selat Hormuz. (Foto: Associated Press/Patrick Semansky)

Kebijakan Presiden AS Donald Trump dalam konflik global kini berbalik menghantam warganya sendiri. Harga bahan bakar yang terus melambung membuat warga Amerika disindir bakal segera merindukan masa ketika bensin masih terjangkau.

Peringatan tersebut disampaikan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat.

"Nikmati harga bensin saat ini. Dengan apa yang disebut 'blokade' itu, tak lama lagi Anda akan merindukan harga bensin menjadi 4-5 dolar AS," kata Qalibaf dalam sebuah unggahan di platform X.

Dalam unggahannya, Qalibaf turut menyertakan tangkapan layar harga bensin di salah satu SPBU yang berada di dekat Gedung Putih. Harga bahan bakar di lokasi tersebut tercatat berada pada kisaran 4,10 dollar AS hingga 5,80 dollar AS per galon.

Qalibaf diketahui juga memimpin delegasi Iran dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat yang berlangsung di Islamabad, Pakistan, pada Sabtu (11/4).

Trump Pastikan Harga BBM Tinggi

Pernyataan itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa harga energi di negaranya berpotensi tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan, seiring berlanjutnya konflik antara AS, Israel, dan Iran.

Di tengah situasi tersebut, Selat Hormuz kembali menjadi titik krusial karena perannya sebagai jalur utama distribusi minyak dan gas dunia. Iran dilaporkan mulai membatasi lalu lintas kapal di kawasan tersebut.

Iran masih mengizinkan kapal dari negara-negara yang dianggap netral, seperti China, untuk melintas. Namun, kapal yang berafiliasi dengan AS, Israel, dan sekutunya dibatasi.

Selain itu, parlemen Iran juga tengah mendorong rancangan undang-undang yang mengatur penerapan biaya transit menggunakan mata uang nasional, sekaligus melarang kapal AS dan Israel melintas di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Presiden Trump kembali menegaskan kemungkinan harga bahan bakar tetap tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

"Bisa jadi sama atau mungkin sedikit lebih tinggi, tetapi seharusnya sekitar harga yang sama," kata Trump kepada Fox News di Miami.

Trump juga menyatakan bahwa pemerintahannya akan mengambil langkah tegas terkait aktivitas di Selat Hormuz.

"Tidak seorang pun yang membayar pungutan ilegal akan mendapatkan perjalanan aman di laut lepas," tulisnya di platform media sosial Truth.