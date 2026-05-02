Pesta Buruh Bertabur Gula-gula

Ilustrasi---Peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 2026 bertabur janji telah usai. Kini semua menunggu realisasinya.

Panggung May Day 2026 yang baru usai, disesaki gula-gula politik, ketimbang peta jalan yang benar-benar berpijak pada realitas yang dihadapi buruh.

Di bawah terik matahari Jakarta, Jumat (1/5/2026), ribuan buruh memadati kawasan Monas. Mereka datang dengan spanduk tuntutan yang nyaris tak berubah dari tahun ke tahun: upah layak, tolak PHK dan outsourcing, serta perlindungan kerja yang nyata.

Di hadapan massa itu, Presiden Prabowo Subianto berdiri dengan gaya khasnya—tegas dan berwibawa, penuh penekanan pada komitmen negara. Sejumlah tokoh buruh seperti Andi Gani Nena Wea (KSPSI) dan Said Iqbal (KSPI) tampak mendampingi orang nomor satu di republik ini.

Oh, iya, ada satu nama lagi yang tak kalah menarik. Jumhur Hidayat dari KSPSI, yang baru empat hari sebelumnya dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup, menggantikan Hanif Faisol.

Kebetulan semata, atau bagian dari hadiah politik menjelang May Day? Sulit menganggapnya tanpa perhitungan. Di baliknya, ada kalkulasi yang tak sederhana.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah buruh dan pekerja mencapai 57,4 juta orang per November 2025. Sebuah kekuatan elektoral yang tak kecil, karena sekitar seperempat dari total pemilih.

Tak heran jika peringatan May Day yang disebut dihadiri hingga 400 ribu buruh dari kawasan Jabodetabek berlangsung relatif tenang. Bahkan menyerupai pesta rakyat, lengkap dengan hiburan dari artis papan atas.

Ratusan ribu buruh dengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam acara May Day Fiesta 2026 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Dalam momentum ini, Prabowo menyampaikan sejumlah “kejutan”, terutama bagi pengemudi ojek online (ojol) yang diundang khusus.

Ia mengumumkan telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Salah satu poinnya adalah kenaikan porsi pendapatan pengemudi menjadi minimal 92 persen.

“Saya telah tanda tangan Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Mereka harus mendapat jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan. Pembagian pendapatan dari sebelumnya 80 persen, kini minimal 92 persen untuk pengemudi,” ujar Prabowo.

Untuk meredam potensi gejolak ketenagakerjaan, pemerintah juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK—sebuah sinyal bahwa negara ingin tampil hadir dalam menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengeluarkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 yang membatasi praktik outsourcing di enam sektor: kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, transportasi pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di sektor energi dan pertambangan.

Pemerintah juga mencoba merangkul sisi historis gerakan buruh. Rencana peresmian Museum Perjuangan Buruh Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, digulirkan sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan pekerja.

Tak berhenti di situ, berbagai janji lain ikut ditebar. Mulai dari pembangunan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih yang diklaim mampu meningkatkan pendapatan hingga 70 persen, hingga program kredit berbunga rendah dari bank-bank Himbara dengan bunga maksimal 5 persen per tahun.

Ada pula rencana pembangunan fasilitas penitipan anak (daycare) di kawasan industri, pembangunan satu juta rumah per tahun untuk pekerja, serta pengembangan sepuluh kota baru dengan fasilitas lengkap.

Sebagai penutup, Presiden mendorong percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan agar segera disahkan tahun ini, dengan klaim berpihak pada buruh.

Pada akhirnya, waktu akan mengantarkan buru ntuk menagih janji itu. Padahal, masih cukup banyak masalah seputar perburuhan yang luput dari panggung: produktivitas masih tertinggal dan tak kunjung dikejar dengan serius.

Ironi Buruh Indonesia

Berdasarkan laporan World Bank bertajuk East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025, pekerja Indonesia mencatat skor produktivitas 9,04.

Skor ini diperoleh dari pembagian total Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap jumlah pekerja. Angka tersebut tertinggal cukup jauh dari Malaysia yang mencatat skor 10,13.

Di bawah Malaysia terdapat China dengan skor 9,87, disusul Thailand 9,38. Meski begitu, produktivitas pekerja Indonesia masih berada di atas Laos dan Myanmar yang masing-masing mencatat skor 8,63 dan 8,13.

Rendahnya produktivitas tenaga kerja tak bisa dipandang sepele. Persoalan ini beririsan langsung dengan daya saing Indonesia—indikator penting yang kerap menjadi pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modalnya di suatu negara.

Jika produktivitas meningkat dan mampu mendongkrak daya saing, nilai investasi yang masuk berpotensi melampaui Rp1.931,2 triliun pada 2025. Pertumbuhan ekonomi pun tak harus terjebak di kisaran 5 persen.

Di sisi lain, pekerja di Indonesia seolah menghadapi “kutukan” lama: upah yang kerap tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Mereka bisa makan dan minum, tetapi sulit menyisihkan uang untuk rekreasi. Mampu mencicil sepeda motor, tetapi harus mengurangi uang jajan anak. Selalu ada yang dikorbankan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh pada November 2025 sekitar Rp3,33 juta per bulan. Dalam satu dekade terakhir, upah minimum memang terus meningkat. Rata-rata UMP nasional mencapai Rp3,11 juta pada 2024 dan naik sekitar 6,5 persen pada 2025.

Namun, kenaikan itu belum cukup untuk menyimpulkan buruh telah sejahtera. Sekitar 53 persen buruh masih menerima upah di bawah standar UMP. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas di lapangan.

Artinya, persoalan utama bukan semata pada besaran upah yang ditetapkan pemerintah, melainkan pada distribusi dan implementasinya.

Dari sisi riil, tekanan terhadap kesejahteraan pekerja juga datang dari inflasi. Pada Februari 2026, inflasi tahunan tercatat sebesar 4,76 persen, didorong terutama oleh kenaikan harga kebutuhan dasar seperti pangan dan transportasi.

Dalam situasi ini, kenaikan upah nominal kerap tergerus oleh biaya hidup. Akibatnya, daya beli pekerja tidak mengalami peningkatan signifikan.

“Di sinilah pentingnya membedakan antara upah nominal dan upah riil,” ujar ekoom sekaligus pengamat kebijakan publik, Deniey A Purwanto.

Secara teori ekonomi, hubungan antara upah dan produktivitas bersifat fundamental. Upah idealnya mencerminkan produktivitas tenaga kerja. Namun dalam praktik di Indonesia, hubungan tersebut tidak selalu berjalan seiring.

Jika upah naik lebih cepat daripada produktivitas, biaya tenaga kerja per unit akan meningkat, yang pada akhirnya menekan daya saing dan penyerapan tenaga kerja.

Sebaliknya, jika produktivitas meningkat tanpa diikuti kenaikan upah, ketimpangan akan melebar dan konsumsi domestik melemah.

“Dilema ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.

Pengusaha Hitam

Nada suara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal, meninggi saat ditanya soal rendahnya produktivitas buruh Indonesia.

“Ini narasi yang dikembangkan pengusaha hitam, supaya mereka bisa membayar upah super murah di Indonesia. Ini jahat sekali,” ujar Said kepada Inilah.com, beberapa waktu lalu.

Ia bahkan menantang anggapan tersebut. “Saya berani jamin, produktivitas buruh kita cukup bagus. Bahkan bisa diadu,” katanya.

Menurut Said, ukuran produktivitas yang selama ini digunakan kerap menyesatkan. Umumnya, produktivitas dihitung dari produk domestik bruto (PDB) dibagi jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN, Indonesia otomatis tampak tertinggal.

“Harus diakui, pengangguran masih tinggi dan tingkat pendidikan tenaga kerja kita masih didominasi lulusan SMP ke bawah. Jadi wajar kalau terlihat kalah dari negara tetangga,” ujarnya.

Namun, ia menilai pendekatan tersebut tidak sepenuhnya adil dan sering meleset dari realitas di lapangan. Said meyakini produktivitas pekerja Indonesia sebenarnya cukup kompetitif, bahkan unggul di sejumlah sektor.

Ia mencontohkan industri otomotif. Menurutnya, produktivitas pekerja Indonesia bisa lebih efisien dibanding Thailand.

“Misalnya Indonesia memproduksi Kijang Innova, Thailand memproduksi Vios. Untuk menghasilkan satu unit, jumlah pekerja di Indonesia bisa lebih sedikit, dengan jam kerja yang sama,” tuturnya.

Di sisi lain, tingkat upah buruh Indonesia masih jauh lebih rendah dibanding negara tetangga. Data Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) beberapa tahun lalu mencatat rata-rata upah buruh Indonesia sekitar 184 dolar AS per bulan. Sementara Thailand mencapai 256 dolar AS dan Malaysia sekitar 386 dolar AS per bulan.

Dengan kondisi itu, Said menilai Indonesia sebenarnya lebih menguntungkan bagi investor.

Ia juga menyinggung kualitas produk manufaktur. Untuk produk elektronik seperti Panasonic, misalnya, ia mengklaim kualitas produksi Indonesia tidak kalah, bahkan bisa lebih baik dibanding Malaysia.

Hal serupa terjadi di sektor tekstil dan garmen. Produk Indonesia, kata Said, lebih diminati dibanding produk dari Asia Selatan seperti India, Pakistan, atau Sri Lanka.

Hati-hati Vietnam

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan adanya peningkatan produktivitas pekerja Indonesia sepanjang 2020–2024. Angkanya naik dari Rp83,48 juta menjadi Rp89,33 juta per pekerja.

Namun, penilaian World Competitiveness Ranking 2025 justru berkata lain. Indonesia masih tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Lalu, data mana yang lebih mencerminkan realitas?

Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Deniey A. Purwanto, menilai Indonesia kini menghadapi persaingan ketat dengan Vietnam, yang pertumbuhan produktivitas pekerjanya melaju lebih agresif.

“Kalau produktivitas Indonesia naik, kenaikannya sangat kecil. Kalau tidak ada percepatan, Vietnam bisa mengejar,” ujar Deniey.

Secara global, produktivitas pekerja Indonesia berada di peringkat 111. Rendahnya posisi ini mencerminkan persoalan struktural: transformasi ekonomi yang belum tuntas.

Indonesia, kata Deniey, semula berupaya beralih dari sektor pertanian ke industri. “Tetapi sebelum menjadi negara dengan basis industri yang kuat, kita sudah bergeser ke sektor jasa. Dalam kondisi seperti ini, produktivitas sulit dijaga,” ujarnya.

Masalah lain terletak pada ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Selain itu, proporsi pekerja di sektor informal masih tinggi.

Menurut Deniey, ketika tenaga kerja berpendidikan tinggi justru bekerja di sektor informal atau di luar bidangnya, potensi produktivitas menjadi tidak optimal.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, menyoroti lemahnya kinerja sektor manufaktur. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya produktivitas buruh Indonesia.

“Kontribusi manufaktur termasuk yang terendah di ASEAN, padahal potensinya besar. Saat ini hanya sekitar 19 persen,” kata Bob.

Akibatnya, sektor manufaktur yang seharusnya menjadi mesin penciptaan lapangan kerja, tidak lagi berfungsi optimal. Pertumbuhan produktivitas pun stagnan, hanya sekitar 2 persen per tahun.

Di sisi lain, upah minimum justru naik lebih cepat, rata-rata 7–8 persen per tahun. Ketimpangan ini menciptakan jarak antara produktivitas dan upah.

“Kita tentu mendukung peningkatan kesejahteraan. Tapi setelah 10 tahun upah naik 7–8 persen, buruh tetap belum sejahtera. Berarti ada yang tidak beres,” ujarnya.

Kondisi ini menempatkan buruh dan pengusaha dalam posisi yang sama-sama tertekan. Sementara itu, investor mulai menjauh dari sektor manufaktur Indonesia, terutama industri padat karya.

“Akibatnya, buruh tidak sejahtera, pengusaha terjepit, dan investor justru meninggalkan sektor manufaktur Indonesia,” kata Bob.

(Iwan P/Clara A)