Pesta Gol Selusin! Australia Kuasai Puncak Klasemen Grup C AFF U-17

Tangkapan layar siaran langsung aplikasi Vidio pertandingan Timnas Australia melawan Brunei Darussalam pada laga babak penyisihan Grup C Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu (11/4/2026). (Foto: Antara/Naufal Ammar Imaduddin)

Tim nasional Australia memimpin klasemen sementara Grup C Piala AFF U-17 setelah meraih kemenangan besar 12-0 saat menghadapi Brunei Darussalam pada laga perdana penyisihan grup yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (11/4/2026).

Kemenangan tersebut membuat tim berjuluk “The Joeys” mengoleksi tiga poin sekaligus mencatatkan surplus gol signifikan yang menempatkan mereka berada di puncak klasemen sementara Grup C.

Sementara itu, pada pertandingan lain di grup yang sama, Kamboja harus puas berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol melawan Singapura.

Hasil tersebut membuat Kamboja dan Singapura masing-masing mengantongi satu poin dan menempati posisi kedua serta ketiga klasemen sementara.

Sementara Brunei Darussalam berada di dasar klasemen tanpa poin setelah menelan kekalahan telak dengan defisit 12 gol.

Memasuki pertandingan selanjutnya, persaingan di Grup C diperkirakan semakin ketat seiring setiap tim berupaya memperbaiki posisi klasemen.

Jadwal pertandingan Piala AFF U-17 berikutnya akan menyajikan laga dari Grup B antara Thailand melawan Filipina di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Minggu (12/4) pukul 15.30 WIB.

Selain itu, Laos dijadwalkan bertanding melawan Myanmar di stadion yang sama pada pukul 19.30 WIB.

Sementara, untuk pertandingan Grup A akan digelar pada Senin (13/4) pukul 15.30 WIB antara Vietnam melawan Malaysia di Stadion Joko Samudro Gresik.

Sedangkan untuk tuan rumah Indonesia akan berhadapan dengan Timor Leste di stadion yang sama pada pukul 19.30 WIB.