Pesta Miras di Bali Berujung Maut, 2 Orang Tewas Dibakar

Dua orang bernama Egi Ramadhan (30) dan Hisam Adnan (30) tewas dalam kondisi mengenaskan, seluruh tubuhnya hangus terbakar di kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Jumat (10/4/2026).

Dua korban merupakan warga pendatang yang sedang berada di Bali. Egi merupakan warga Cirebon, Jawa Barat dan Hisam tercatat sebagai warga Semarang, Jawa Tengah.

Keduanya tewas setelah dikeroyok lima rekannya berinisial SA, DH, NU, DR, dan IS. Sebelumnya pelaku bersama korban menggelar pesta minuman keras (miras) di dermaga Pelabuhan Benoa.

Pesta miras itu berakhir saling cekcok antara korban dengan para pelaku yang berujung pada aksi pembunuhan. Polisi yang mendapat laporan pun langsung mencari keberadaan pelaku, hingga akhirnya semua berhasil diamankan di lokasi berbeda.

"Dugaannya karena (pelaku) tersinggung dengan ucapan korban," ujar Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo Simatupang, Sabtu (11/4/2026).

Berdasarkan keterangan saksi mata, peristiwa bermula saat Egi (korban) dalam kondisi terpengaruh miras marah karena ditinggal rekan-rekannya. Kemudian ia menghubungi salah seorang rekannya (IS) melalui video call.

Korban juga mengancam akan membunuhnya, karena tidak terima ditinggalkan saat pesta miras. Bahkan Egi yang Ketika itu bersama Hisam dan seorang lagi bernama Budi Listiyono (25) menantang para pelaku untuk duel

Tak lama berselang, pelaku (IS) kembali bersama SA, DH, NU, dan DR menggunakan sepeda motor bertemu korban di Jalan Pelabuhan Benoa. Mereka langsung menyerang korban secara brutal, sementara Budi berhasil melarikan diri.

Egi dan Hisam menjadi bulan-bulanan oleh lima pelaku menggunakan balok kayu serta tangan kosong. Setelah itu, para pelaku meninggalkan kedua korban yang sudah terkapar tak berdaya di pinggir jalan.

Beberapa menit kemudian, para pelaku kembali menghampiri korban seraya menyiram bensin, kemudian membakarnya di lokasi kejadian. Korban memberanikan diri kembali menghampiri kedua rekannya setelah memastikan para pelaku pergi.

Melihat kedua rekannya dalam kondisi terbakar, Budi langsung meminta bantuan pecalang. Hingga akhirnya para pelaku berhasil diamankan di lokasi berbeda di Denpasar,