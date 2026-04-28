Taksi Mogok Berujung Petaka KRL vs Argo Bromo Renggut 14 Nyawa

Petugas mengevakuasi korban kecelakaan KRL Commuterline yang bertabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)

Misteri di balik tragedi tabrakan maut yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur akhirnya menemui titik terang. Rangkaian petaka pada Senin (27/4/2026) malam tersebut ternyata berhulu dari berhentinya sebuah armada taksi listrik Green SM di tengah perlintasan rel.

Insiden memilukan ini bermula ketika taksi Green SM terjebak di perlintasan sebidang kawasan Bulak Kapal. Tak lama berselang, KRL yang mengarah ke Jakarta menghantam taksi nahas tersebut. Kondisi darurat ini memicu efek domino yang memaksa satu rangkaian KRL lain dari Jakarta menuju Cikarang berhenti mendadak di jalur yang sama.

Benturan Maut di Gerbong Wanita

Di saat KRL tersebut terhenti di jalur rel, KA Argo Bromo Anggrek melaju kencang dari arah belakang. Jarak yang terlalu dekat membuat masinis tak mampu menghindari benturan. Tabrakan hebat pun pecah pada pukul 20.57 WIB.

Saking kerasnya hantaman, lokomotif KA Argo Bromo Anggrek merangsek masuk dan menghancurkan badan gerbong khusus wanita yang berada di posisi paling belakang KRL.

Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, membenarkan bahwa awal mula kecelakaan ini dipicu oleh gangguan di perlintasan.

"Oh iya, jadi KRL-nya itu ada taksi yang menabrak KRL di jalur perlintasan langsung dekat Bulak Kapal," ungkap Franoto kepada wartawan. "Insiden itu yang membuat KRL-nya terhenti. KRL berhenti, di belakangnya ada Kereta Argo Bromo."

Respons Green SM Indonesia

Menanggapi armada taksinya yang menjadi pemicu awal rentetan kecelakaan ini, manajemen Green SM Indonesia langsung angkat bicara. Perusahaan menyatakan dukungannya terhadap proses hukum dan penyelidikan yang sedang berjalan.

"Kami telah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang, serta mendukung penuh proses investigasi yang sedang berlangsung. Keselamatan tetap menjadi prioritas utama kami," tulis pernyataan resmi perusahaan melalui akun Instagram @id.greensm.

Pihak manajemen juga berjanji akan terus meningkatkan standar keselamatan operasional dan pengawasan secara berkelanjutan demi mencegah insiden serupa terulang kembali.

Korban Jiwa Melonjak

Dampak dari benturan ganda ini terbukti sangat fatal. Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, merilis pembaruan data yang menunjukkan lonjakan jumlah korban jiwa yang cukup signifikan.

Berdasarkan data terbaru hingga Selasa (28/4/2026) pukul 08.45 WIB, Bobby memastikan sebanyak 14 orang dinyatakan tewas akibat insiden tersebut.

"Korban meninggal dunia telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut," tegas Bobby. Sementara itu, sebanyak 84 korban luka-luka saat ini tengah berjuang memulihkan diri di bawah penanganan medis berbagai fasilitas kesehatan terdekat.