Petani dan Warganet Skakmat Feri Amsari soal Tudingan Swasembada Palsu

Pencapaian swasembada pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diragukan pengamat Feri Amsari. Bagi Feri penghentian impor beras tidak masuk akal. Indonesia disebut tidak mungkin mencapai swasembada dalam waktu singkat.

Tudingan tersebut langsung memicu reaksi di media sosial. Akun @izin_berpendapat menilai Feri salah dalam mengutip data, terutama soal waktu dimulainya swasembada yang ia klaim sudah terjadi sejak 2025.

“Bukan 2026 kita swasembada pangan itu mulai tahun 2025, jadi tolonglah kalau mau cari data atau kalau mau bohong yang lebih rapih sedikit gitu ya,” ujar akun Tiktok @izin_berpendapat.

Selain soal waktu, data luas lahan sawah juga menjadi bahan perdebatan. Bertolak belakang dengan narasi penyusutan lahan, data produksi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada luas panen padi nasional.

“Luas panen padi kita pada tahun 2024 itu 10,05 juta hektar. Di 2025 ketika kita swasembada beras itu angkanya naik 12,69 persen jadi 11,32 juta hektare,” jelas akun tersebut.

Para petani di berbagai daerah turut memberikan kesaksian mengenai kondisi riil di lapangan. Lewat kolom komentar, mereka menyampaikan adanya perbaikan kesejahteraan, terutama dari sisi harga jual hasil panen dan ketersediaan pupuk.

“Aku petani muda ucapkan terima kasih Bapak Presiden Prabowo, tiga bulan lagi panen,” ujar Rohman Abdi Minah.

Hal senada diungkapkan akun salep888: “Sebelum Presiden Prabowo, saya jual gabah kering Rp 570.000– Rp 580.000 per kuintal, sekarang tiap panen minimal 700 ribu per kuintal, harga pupuk juga makin murah.”

Kementerian Pertanian (Kementan) sendiri menegaskan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pada sembilan komoditas strategis, mulai dari beras, gula konsumsi, hingga daging dan telur ayam. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan keberhasilan meningkatkan produksi ini menjadi kunci ketahanan nasional di tengah krisis global.

Kementan mencatat stok beras nasional saat ini mencapai 4,3 juta ton dan ditargetkan terus meningkat. Amran menekankan bahwa kemandirian pangan adalah harga mati agar posisi tawar Indonesia di dunia internasional tetap kuat.

“Kalau pangan tidak kita kuasai, negara bisa ditekan tetapi hari ini kita buktikan, produksi naik, impor turun, dan Indonesia semakin kuat,” kata Amran, Rabu (1/4/2026).

