Petenis Unggulan Berjatuhan di Madrid Open, Sabalenka Menyerah di Perempat Final

Lapangan tanah liat Madrid benar-benar tak akrab untuk petenis unggulan. Setelah Swiatek menyerah di babak ketiga, kini giliran unggulan teratas Aryna Sabalenka yang terhenti di perempat final ajang WTA 1000 tersebut.

Sabalenka, petenis nomor satu dunia, mengalami kekalahan mengejutkan 6-2, 2-6, 6-7(8) dalam dua jam 30 menit dari petenis unggulan ke-30 asal Amerika Hailey Baptiste.

Kini, tinggal Mirra Andreeva menjadi unggulan teratas pada semifinal Madrid Open 2026.

Sabalenka usai laga penuh keringat, menyebut Baptiste mendapatkan kepercayaan diri setelah ia membuat sederet kesalahan.

"Dia tidak bisa mematahkan servis saya. Di sini, gim pertama, set kedua, saya melakukan dua kesalahan ganda secara tiba-tiba. Rasanya itu memberinya kepercayaan diri. Setelah itu, dia mulai bermain lebih agresif. Dia bermain tenis dengan berani. Apa yang bisa saya katakan? Bagus sekali," ujar Sabalenka.

Baptiste adalah petenis pertama yang mengalahkan Sabalenka dari match point sejak Iga Swiatek melakukannya di final Madrid 2024.

Kemenangan Baptiste tersebut juga mengakhiri catatan kemenangan beruntun Sabalenka selama 15 pertandingan dan mengirim Baptiste ke semifinal Madrid untuk pertama kalinya.

"Saya bermain melawannya beberapa minggu yang lalu dan itu pertandingan yang cukup ketat," kata Baptiste mengenai kekalahannya dari Sabalenka pada perempat final Miami Open 2026.

Oleh karena itu, Baptiste mengetahui gaya permainan Sabalenka dan menerapkan strategi yang sudah disiapkannya saat keduanya bersua.

"Saya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara bermain melawannya, dan bagaimana saya seharusnya bermain, penyesuaian yang perlu saya lakukan. Saya hanya mencoba memainkan permainan saya, masih melakukan hal yang sama seperti yang telah saya lakukan, tetapi saya perlu melakukan beberapa penyesuaian dari terakhir kali kami bermain," kata petenis berusia 24 tahun itu.

Itu adalah semifinal WTA 1000 pertama Baptiste, di mana dia akan menghadapi lawan penghuni 10 besar lainnya, Andreeva. Unggulan No.9 Andreeva melaju lebih awal pada hari Selasa dengan kemenangan straight-set atas Leylah Fernandez untuk mencapai semifinal Madrid pertamanya.

Pertemuannya dengan Andreeva akan kembali menjadi laga balas dendam. Petenis berusia 19 tahun itu menyingkirkan Baptiste dari Wimbledon dalam satu-satunya pertemuan mereka sebelumnya.

"Melawan seseorang yang pernah saya lawan sebelumnya dan mengalahkan saya. Sedikit seperti tur balas dendam, saya rasa. Saya ingin kembali bermain sesuai gaya saya dan meraih kemenangan lagi," kata Baptiste tentang menghadapi Andreeva.

Sementara unggulan ke-30 Baptiste berhadapan dengan Andreeva di semifinal, unggulan ke-26 Marta Kostyuk akan bertemu dengan lucky loser Anastasia Potapova. Keempat semifinalis tersebut bersaing untuk penampilan pertama mereka di final Madrid Open.

Sebesar kemenangan mengejutkan Baptiste, kemenangan Potapova 7-6 (8), 6-4 atas petenis nomor dua dunia Elena Rybakina di babak 16 besar juga sama hebatnya. Kemenangan tersebut merupakan kemenangan keempat petenis Austria itu atas lawan petenis lima besar dunia.