Petinggi PT Mitra Karya Usaha dan Daya Sakti Unggul Mangkir Panggilan KPK di Kasus Korupsi LPEI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat dua saksi tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Kedua saksi tersebut adalah Chandra Adiwijaya Hong selaku direktur/pemilik/penanggung jawab PT Mitra Karya Usaha Sejahtera dan Hadi Surya selaku direktur/pemilik/penanggung jawab PT Daya Sakti Unggul Corp.

“Kedua saksi tidak hadir,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Menurut Budi, hingga saat ini penyidik belum menerima konfirmasi dari kedua saksi yang sedianya diperiksa pada 14 April 2026.

“Penyidik akan berkoordinasi dan menjadwalkan ulang pemeriksaan berikutnya,” katanya.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran fasilitas kredit oleh LPEI.

Dalam perkara tersebut, KPK sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka. Pada 3 Maret 2025, lima orang ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari dua pejabat LPEI dan tiga pihak debitur PT Petro Energy.

Dua tersangka dari internal LPEI yakni Direktur Pelaksana I Dwi Wahyudi dan Direktur Pelaksana IV Arif Setiawan. Sementara dari pihak debitur PT Petro Energy, KPK menetapkan Presiden Direktur Jimmy Masrin, Direktur Utama Newin Nugroho, serta Direktur Keuangan Susi Mira Dewi Sugiarta.

Pengembangan kasus juga berlanjut dengan penetapan tersangka lain. Pada 28 Agustus 2025, KPK menetapkan Hendarto sebagai tersangka dalam klaster debitur PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera yang tergabung dalam grup PT Bara Jaya Utama.

KPK menduga praktik korupsi ini melibatkan setidaknya 15 debitur penerima fasilitas kredit. Perkara tersebut ditaksir menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp11 triliun.