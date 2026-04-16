Petugas PPSU Tewas Tertabrak saat Menyapu di Pasar Minggu, Polisi Periksa Pengemudinya

Seorang petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) berinisial BP (40) meninggal dunia setelah tertabrak mobil di Jalan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

“Memang kemarin ada insiden, saat ini sudah ditangani. Pihak keluarga pengemudi juga sudah bertemu dengan keluarga korban,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mujiyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Mujiyanto mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada siang hari dan saat ini telah ditangani pihak kepolisian.

Ia menjelaskan korban sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh pihak medis.

“Korban dibawa ke rumah sakit, dan dinyatakan meninggal di sana,” ujarnya.

Mujiyanto mengatakan insiden terjadi saat korban sedang bekerja. Kendaraan yang dikemudikan pelaku diduga oleng ke arah kanan hingga menabrak korban.

“Korban saat itu sedang menyapu. Diduga mobil oleng ke kanan karena kurang konsentrasi,” katanya.

Polisi telah mengamankan pengemudi berinisial AS (30) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Metro Jakarta Selatan.

“Pengemudi sudah diamankan dan saat ini masih dalam pemeriksaan,” ujar Mujiyanto.

Dia menambahkan tidak ditemukan indikasi pengemudi berada dalam pengaruh alkohol saat kejadian.

“Tidak ada indikasi mabuk, hanya kurang konsentrasi,” katanya.

Polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk kronologi lengkap dan kondisi korban saat kejadian.

