Peugeot 2008 Resmi Mengaspal di Indonesia, Harga Rp490 Juta

Sukses memasarkan dua SUV andalannya, Peugeot 3008 dan 5008, kini Astra Peugeot resmi memboyong Peugeot 2008 untuk pasar otomotif Tanah Air.

Astra Peugeot pun sudah secara resmi menjual Peugeot 2008 di seluruh diler resmi di Indonesia dengan harga Rp 490 juta (on the road Jakarta).

Kehadiran Peugeot 2008 sekaligus menyempurnakan line-up SUV premium untuk menjawab kebutuhan pasar lokal.

Peugeot 2008 siap menggoda pasar SUV kompak papan atas. Bukan tanpa alasan, Astra Peugeot menghadirkan Peugeot 2008 ke Indonesia. Keindahan desain sporty, performa, teknologi modern, serta fitur khas Peugeot menjadi satu paket dalam Peugeot 2008 ini.

Sosoknya sudah malang melintang di pasar Eropa hingga Asia Tenggara. Sederet penghargaan sukses diraih Peugeot 2008, di antaranya Red Dot Award 2020 Car Design, Best Compact SUV, dan Car Of The Year 2021 di sejumlah negara seperti Ukraina, Italia, Afrika Selatan, hingga Thailand.

Sebenarnya, Astra Peugeot sudah berencana memboyong Peugeot 2008 ke Indpnesia. Namun, pandemi COVID-19 memaksa Astra Peugeot mengurungkan niat membawa SUV kompak ini lebih awal.

Akhirnya Maret 2022, Astra Peugeot mewujudkan keinginan menyempurnakan tridente SUV dengan menghadirkan Peugeot 2008. Resmi dua SUV Peugeot 3008 dan 5008, menyambut sang adik menjelajah pasar di Tanah Air.

Kehadiran Peugeot 2008 menjadikan pilihan SUV kompak premium kian beragam. Performa, model desain, safety, berpadu dengan fitur berteknologi khas Peugeot serta harga yang cukup menggoda menjadi daya tarik Peugeot 2008 untuk konsumen Indonesia.

"Peugeot 2008 memberi jawaban para European Compact SUV Enthusiast di Tanah Air. Desain menarik dan sporty, Peugeot hadir untuk para pengendara berjiwa muda yang ingin tampil sporty dan premium. Kami menargetkan Peugeot 2008 untuk tahun ini di kisaran 250-300 unit terjual," papar Rokky Irvayandi, CEO Astra Peugeot.

Dibekali jantung pacu berupa mesin 1.2 L Turbo Puretech, Peugeot 2008 memiliki tenaga 130 dk/5.500 rpm dan torsi 230 Nm/1.750 rpm.

Desain driver oriented yang sporty begitu menonjol, bentuk kemudi setir heksagon, tata letak cluster display 3D sejajar pandangan pengemudi, dan bahan jok Syntetic Leather yang kesan sporty berada i-Cockpit membuat Peugeot 2008 siap diajak menjelajah.

"Kehadiran Peugeot 2008 memang menargetkan pangsa pasar konsumen kelas premium yang berjiwa muda di Indonesia," tutup Rokky.