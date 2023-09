Pfizer Klaim Vaksin Mereka Aman dan Efektif untuk Anak 5-11 Tahun

Pfizer menyatakan bahwa vaksin COVID-19 buatan mereka aman dan efektif untuk anak-anak berusia 5-11 tahun.



Perusahaan farmasi AS itu menyatakan uji coba menunjukkan vaksin tersebut aman, dapat ditoleransi dengan baik dan memperlihatkan respons antibodi penetralisir yang kuat pada tingkat lebih rendah yang diperlukan pada anak-anak berusia lebih muda.



Pfizer berencana akan meminta otorisasi penggunaan vaksinnya pada anak-anak kelompok usia muda dalam waktu dekat.



Mengutip Reuters, Pfizer mengatakan vaksin dua dosis mereka menghasilkan respons kekebalan pada anak usia 5-11 tahun dalam uji klinis fase kedua dan ketiga. Hasil itu sesuai dengan hasil yang diamati pada uji klinis sebelumnya pada kelompok usia 16 hingga 25 tahun.



Indikator keamanan yang dihasilkan secara umum juga sebanding dengan kelompok usia yang lebih tua itu, kata mereka.



"Sejak Juli, kasus COVID-19 pada anak telah meningkat sekitar 240 persen di AS, yang menegaskan pentingnya vaksinasi dalam kesehatan publik," kata Presiden Direktur Pfizer Albert Bourla dalam sebuah pernyataan.



"Hasil uji klinis ini memberikan fondasi yang kuat untuk meminta persetujuan penggunaan vaksin kami pada anak-anak 5 hingga 11 tahun, dan kami berencana mengajukannya kepada FDA dan regulator lain secepat mungkin," lanjut dia.



Vaksin Pfizer telah mendapatkan izin di AS untuk dipakai pada orang berusia 12 tahun ke atas, termasuk persetujuan penuh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) pekan lalu untuk digunakan pada usia 16 tahun ke atas.



Para pejabat tinggi kesehatan AS yakin pihak regulator akan membuat keputusan tentang keamanan dan efektivitas vaksin Pfizer bagi anak-anak yang lebih muda usia dalam tiga pekan setelah pengajuan izin.



Pemberian izin yang cepat akan membantu mengurangi potensi lonjakan kasus pada musim gugur ini ketika sekolah-sekolah mulai dibuka di seluruh AS.



Penjabat Komisaris FDA Janet Woodcock mengatakan segera setelah permohonan izin diajukan, FDA akan melihat apakah vaksin itu aman dan efektif bagi anak-anak.



"Kami akan melihat data klinisnya dan memastikan bahwa anak-anak merespons vaksin sesuai yang kami harapkan," kata Woodcock.



Vaksin buatan Pfizer adalah satu dari tiga vaksin COVID-19 yang diizinkan penggunaannya di AS bersama vaksin dari Moderna dan Johnson & Johnson.