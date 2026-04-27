PHE Pacu Produksi Migas Nasional Lewat Kolaborasi Teknologi dan Standar HSSE Ketat

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) resmi mendorong skema KSOT untuk mengoptimalkan struktur migas idle guna memperkuat ketahanan energi nasional dengan standar HSSE ketat.

Ukuran Font Kecil Besar

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) terus tancap gas dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Subholding Upstream Pertamina ini resmi mendorong konsep Kerja Sama Operasi dan/atau Teknologi (KSOT) guna mengoptimalkan produksi di berbagai struktur serta area migas di Tanah Air.

Langkah strategis tersebut disosialisasikan dalam sebuah pertemuan di Jakarta, Jumat (24/4/2026). Fokus utamanya adalah mengoptimalkan potensi struktur yang selama ini belum tersentuh (idle) maupun penemuan yang belum dikembangkan (undeveloped discovery) melalui kolaborasi bersama mitra dan penyedia teknologi.

Direktur Utama PHE, Awang Lazuardi, menegaskan bahwa KSOT merupakan instrumen penting bagi perusahaan untuk mendukung kemandirian energi. Inisiatif ini juga telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 dan PTK SKK Migas No. 23 Tahun 2025.

“KSOT adalah bagian dari strategi kita untuk meningkatkan produksi migas nasional. Kami mengundang para mitra untuk berpartisipasi aktif dalam peluang kerja sama ini,” ujar Awang.

Keamanan Kerja sebagai Prioritas Utama

Meski mengejar target produksi, PHE memberikan garis bawah tebal pada aspek keselamatan. Awang menegaskan bahwa seluruh proses bisnis wajib mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan menjadikan standar Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) sebagai harga mati.

"Tidak ada kepentingan bisnis perusahaan yang begitu penting sehingga kita harus mengorbankan aspek HSSE," tegas Awang.

Senada dengan hal itu, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochammad Iriawan, mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi migas yang sangat besar namun belum terkonversi secara optimal menjadi produksi nyata. Ia menekankan bahwa setiap barel yang dihasilkan harus dibarengi dengan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Setiap Barel Sangat Berarti

Urgensi peningkatan produksi ini juga disorot oleh Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero), Emma Sri Martini. Menurutnya, di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu, penguatan cadangan energi dalam negeri menjadi sangat krusial.

"Setiap barel itu sangat berarti sekali buat Pertamina sekarang. Every single barrel is very meaningful untuk memperkuat ketahanan energi nasional," kata Emma.

Pernyataan ini diperkuat oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, dan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto. Keduanya menyepakati bahwa HSSE harus menjadi fondasi utama bagi setiap upaya peningkatan produksi di sektor hulu migas.

Penawaran 31 Struktur Migas Baru

Sebagai bentuk implementasi nyata, PHE telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Idle Wells Batch 1 serta Confidentiality Agreement (CA) untuk Batch 1 dan Batch 2. Tidak berhenti di situ, PHE berencana menawarkan 31 struktur migas yang tersebar di Regional 1 hingga Regional 4.

Puluhan struktur tersebut akan ditawarkan dalam dua gelombang (batch) penawaran. Melalui kolaborasi ini, PHE berharap operasional migas ke depan akan semakin aman, andal, dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan roda bisnisnya, PHE juga berkomitmen penuh terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Perusahaan menerapkan kebijakan Zero Tolerance on Bribery melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berstandar ISO 37001:2016 guna memastikan operasional yang bersih dan transparan.