Piaggio Indonesia Hadirkan Program Spesial Ramadan

Sepanjang Bulan Suci Ramadan tahun ini, Piaggio Indonesia menghadirkan program spesial pembelian bertajuk 'New Ride, Renewed You' serta program menarik untuk melakukan servis dengan program 'Care for Your Ride'.

Beragam program penawaran menarik ini telah disiapkan untuk mengajak pecinta gaya hidup dan otomotif merayakan momentum kemenangan pembaharuan diri lewat pengalaman berkendara tak terlupakan ala Italia dimulai sejak melakukan pembelian unit, aksesoris, merchandise, hingga melakukan servis untuk Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi.

Kehadiran beragam penawaran disiapkan untuk pecinta gaya hidup premium dan otomotif yang merupakan pelanggan baru maupun pelanggan yang telah menjadi keluarga besar Piaggio, Vespa, Aprilia, maupun Moto Guzzi.

Selama program Ramadan, pelanggan akan mendapatkan shopping voucher senilai hingga Rp20 juta untuk setiap pembelian Piaggio dan Vespa. Sedangkan, untuk setiap pembelian Aprilia dan Moto Guzzi, pelanggan dapat memperoleh accessories dan merchandise voucher senilai hingga Rp 88,5 juta. Keuntungan ini dapat semakin melengkapi momen penuh gaya ala Italia selama bulan Ramadan

"Program Ramadan 'New Ride, Renewed You' merupakan komitmen kami dalam memberikan dan memastikan pengalaman berkendara yang seru, aman, nyaman dan penuh gaya bagi seluruh pelanggan Piaggio, Vespa, Aprilia dan Moto Guzzi,” kata PR & Communications Manager Piaggio Indonesia Ayu Hapsari dalam keterangannya kepada Inilah.com, Jumat (1/4/2022).

"Kami berharap beragam pilihan program menarik di bulan ini bisa semakin meningkatkan pengalaman berkendara dan menambah momen berharga di Bulan Suci Ramadan,” lanjut dia.

Baca Juga: Kota New York Izinkan Masjid Kumandangkan Azan Saat Salat Jumat dan Ramadan

Bagi para pecinta otomotif yang sudah menjadi keluarga besar Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi juga dimanjakan dengan program Ramadan 'Care for Your Ride' di mana selama periode 1-30 April 2022, pelanggan dapat menikmati penawaran spesial potongan 15 persen untuk setiap pembelian suku cadang asli dari keempat brand dari Piaggio Indonesia di jaringan dan mitra bengkel resminya, tanpa minimum pembelian.

Selama program berlangsung, pelanggan dapat leluasa memilih lokasi bengkel dan mitra bengkel resmi Piaggio Indonesia terdekat, serta menentukan waktu perawatan untuk sepeda motor merk Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi mereka.

Perawatan setiap kendaraan akan dilakukan secara personal oleh staf berpengalaman, seraya menerapkan protokol kesehatan sesuai imbauan pemerintah demi kenyamanan seluruh pelanggan. Informasi lengkap tentang lokasi dealer dan bengkel resmi untuk produk-produk Piaggio Indonesia dapat dilihat pada situs resmi www.piaggio.co.id, www.vespa.co.id, www.aprilia.co.id, dan www.motoguzzi.co.id.

"Program penawaran spesial ini merupakan bagian dari Strategi Premium Piaggio Indonesia dalam memberikan pelayanan dan pengalaman terbaik atas produk-produk sepeda motor berkualitas Italia melalui keunggulan produk, suasana diler Motoplex yang unik, serta ketersediaan suku cadang asli dan aksesori penuh gaya, yang tentunya akan meningkatkan pengalaman berkendara pelanggan di Indonesia," pungkas Ayu.