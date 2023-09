Piala Dunia U-17, Indonesia Terhindar dari Grup Neraka

Drawing atau pengundian babak Grup Piala Dunia U-17 akhirnya rampung digelar pada Jumat (15/9/2023) malam di Zurich, Swiss. Indonesia selaku tuan rumah dipastikan tergabung dalam Grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko.

Timnas Indonesia U-17 boleh dibilang terhindar dari grup neraka. Mengingat persaingan di grup lain terkesan lebih berat.

Grup D misalnya, yang akan menyajikan persaingan cukup berat yakni melibatkan Jepang, Argentina, Senegal, Polandia.

Kemudian ada Grup E yang menempatkan negara-negara kuat seperti Prancis, Korea Selatan, Amerika Serikat, Burkina Faso.

Di sisi lain, sang juara bertahan Inggris tergabung dalam Grup C yang juga terkesan tak mudah. The Three Lions akan bersaing dengan negara pemegang empat gelar juara dunia U-17, Brasil.

Piala Dunia U-17 2023 diikuti 24 kontestan. Mereka sudah melalui babak kualifikasi di konfederasi masing-masing. Nantinya, 24 tim itu akan dibagi ke dalam enam grup, dari Grup A hingga Grup F, dengan setiap grup berisi empat tim.

Dua tim yang mengakhiri babak grup di posisi dua besar akan otomatis lolos ke babak 16 besar. Mereka berpeluang terus melaju sejauh mungkin setelah melaju dari babak grup.

Selain itu, ada kuota empat tim penghuni peringkat tiga terbaik. Mereka bisa juga lolos ke babak 16 besar.

Nantinya, akan dibuat semacam klasemen terpisah bagi para penghuni posisi tiga klasemen akhir babak grup. Siapa yang punya catatan poin, selisih gol, dan atau fair play terbaik berhak melaju ke babak 16 besar.

Bicara skenario terburuk, Timnas Indonesia U-17 bisa membidik kemungkinan lolos dengan status peringkat tiga terbaik.

Pembagian Grup Piala Dunia:

Grup A: Indonesia, Ekuador, Maroko,

Grup B: Spanyol, Mali, Uzbekistan, Kanada

Grup C: Brasil, Inggris, Iran, Kaledonia Baru

Grup D: Jepang, Argentina, Senegal, Polandia

Grup E: Prancis, Korea Selatan, Amerika Serikat, Burkina Faso

Grup F: Meksiko, Jerman, Selandia Baru, Venezuela