Piala Sudirman 2021: Indonesia Menang Telak 5-0 di Penyisihan Perdana

Indonesia mencatat kemenangan telak 5-0 atas tim NBFR (National Badminton Federation of Russia) pada penyisihan perdana Grup C kejuaraan bulu tangkis internasional beregu campuran Piala Sudirman 2021 yang digelar di Energia Areena, Vantaa, Finlandia, Minggu (26/9/2021).



Kemenangan tersebut diperoleh lewat tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting, tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung, ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, ganda putri Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto, dan ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.



Anthony mengalahkan Ivan Sozonov dengan skor 21-8, 21-8, sedangkan Gregoria menang straight game atas Anastasiia Shapovalova 21-14, 21-13.



Kemudian Marcus/Kevin menaklukkan Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov dengan skor 21-17, 21-18, sementara Fadia/Ribka unggul 21-13, 21-15 atas pasangan Evgeniya Kosetskaya/Ekaterina Malkova.



Hasil sempurna pun dilengkapi oleh Praveen/Melati yang membuat pasangan Rodion Alimov/Alina Davletova bertekuk lutut dengan skor 21-15, 27-25.



Sama seperti Indonesia, pada penyisihan pertama Grup C, Denmark juga memetik kemenangan telak 5-0 atas Kanada.



Selanjutnya, Indonesia dijadwalkan menjalani penyisihan kedua Grup C melawan Kanada pada Senin (27/9/2021) pukul 20.00 WIB. Sementara pada waktu yang bersamaan, Denmark akan berhadapan dengan tim NBFR.