Piala Sudirman 2021: Rinov/Pitha Bawa Indonesia Menang 3-2 atas Kanada

Di luar perkiraan, Indonesia ternyata harus berjuang cukup keras untuk bisa meraih kemenangan 3-2 atas Kanada di penyisihan kedua Grup C kejuaraan bulu tangkis internasional beregu campuran Piala Sudirman 2021 yang digelar di Energia Areena, Vantaa, Finlandia, Selasa dini hari WIB (28/9/2021).



Kemenangan Indonesia ini baru dipastikan pada partai terakhir setelah ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari mampu menaklukkan pasangan BR Sankeerth/Crystal Lai dalam dua game dengan skor 21-14, 21-10.



Selain Rinov/Pitha, dua kemenangan tim Garuda diraih oleh ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang berhasil mengalahkan BR Sankeerth/Nyl Yakura dengan skor 21-16, 21-10, serta ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang unggul 21-16, 21-10 atas Rachel Chan/Catherine Choi.



Sayangnya, nasib berbeda dialami oleh dua wakil Indonesia lainnya, yakni tunggal putri Ester Nurumi Tri Wardoyo dan tunggal putra Jonatan Christie.



Ester menelan kekalahan rubber game atas Rachel Chan dengan skor 24-22, 8-21, 18-21. Sementara Jojo dipaksa bertekuk lutut oleh Brian Yang dalam tiga game dengan skor 21-9, 20-22, 18-21.



Sementara itu, Denmark yang juga berada di grup C mencatat kemenangan 4-1 atas tim NBFR (National Badminton Federation of Russia).



Dengan demikian, klasemen sementara Grup C saat ini dipimpin oleh Denmark, sementara Indonesia menduduki posisi kedua. Kemudian disusul Kanada di peringkat ketiga dan NBFR di posisi keempat.



Selanjutnya pada penyisihan terakhir, Indonesia dijadwalkan bertemu tim Denmark pada Rabu (29/9/2021) pukul 14.00 WIB untuk menentukan juara grup. Pada waktu yang bersamaan, Kanada akan berhadapan dengan NBFR.