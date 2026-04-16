Piala Thomas 2026: Indonesia Waspadai Prancis dan Thailand!

Kapten tim Thomas Indonesia, Fajar Alfian, langsung memasang mode waspada tinggi menjelang keberangkatan ke Horsens, Denmark. Meski Indonesia punya sejarah mentereng, Fajar memperingatkan rekan-rekannya agar tidak jemawa saat menghadapi persaingan di Grup D Piala Thomas 2026.

Prancis dan Thailand menjadi dua nama yang paling disorot oleh pemain senior berusia 31 tahun ini. Menurutnya, peta kekuatan bulu tangkis dunia sudah berubah; tidak ada lagi tim yang bisa dianggap remeh di atas kertas.

Prancis Makin Matang, Thailand Punya Senjata Mematikan

Fajar memberikan catatan khusus untuk Prancis yang datang dengan status mentereng sebagai Juara Eropa. Kedalaman skuad mereka, terutama pemain yang bisa bermain ganda (rangkap), dianggap bisa menjadi jebakan bagi strategi lawan.

"Kita lihat Prancis kemarin juara di Eropa. Mereka punya pemain tunggal yang bagus dan pemainnya ada yang bisa rangkap juga," ujar Fajar saat ditemui di Pelatnas Cipayung (16/4).

Tak hanya Prancis, Thailand juga menjadi ancaman nyata. Keberadaan pemain tunggal putra nomor satu dunia di kubu Negeri Gajah Putih tersebut membuat Indonesia dipastikan harus bekerja ekstra keras sejak partai pembuka untuk mengamankan poin.

Misi Jemput Trofi ke Tanah Air

Sebagai kapten sekaligus pemain paling senior, Fajar memikul tanggung jawab besar untuk menjaga mentalitas para pemain muda seperti Alwi Farhan hingga Nikolaus Joaquin. Ia ingin memori indah saat Indonesia menjuarai Thomas Cup 2021 di Aarhus terulang kembali tahun ini.

"Semoga dari pengalaman 2021 kita bisa juara lagi. Intinya, kita harus langsung panas dan fokus sejak gim pertama," tegas rekan duet Muhammad Shohibul Fikri tersebut.

Indonesia dijadwalkan bertanding di Denmark pada 24 April hingga 3 Mei 2026. Dengan skuad yang memadukan pengalaman Jonatan Christie-Anthony Ginting serta energi baru dari para debutan, mampukah Merah Putih melewati hadangan Prancis dan Thailand untuk membawa pulang trofi?